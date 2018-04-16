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Названа дата старта дачного сезона в Пензе

16 апреля в 10:19 522 просмотра

Мэр Пензы Виктор Кувайцев назвал дату старта дачного сезона в областном центре.

С просьбой отчитаться о подготовке к дачному сезону к главе администрации города обратился губернатор Иван Белозерцев 16 апреля в ходе видеоконференции с главами администраций районов.

«Я давал поручение организовать работу по подготовке к дачному сезону. Особенно это касается областного центра — многие жители сегодня готовятся к открытию. Виктор Николаевич, какая у нас ситуация по маршрутам и когда будет открыт дачный сезон?» — спросил он.

По словам мэра, 12−13 апреля были заключены договора с тремя юридическими лицами по перевозке пензенцев на дачные участки.

«Будет осуществляться перевозка по 21 маршруту. На них будет работать 32 единицы автобусов большой вместимости. 21 апреля они будут работать в трехдневном режиме — это среда, суббота и воскресенье. С 1 июня добавится пятница», — сообщил Виктор Кувайцев.

Перевозка пассажиров будет осуществляться по электронной транспортной карте, стоимость провоза остается на прежнем уровне — как в 2016 и 2017 годах, добавил он.

Также губернатор напомнил о необходимости обустройства остановочного павильона в Дальнем Арбеково.

«Мы говорили об остановке в Дальнем Арбеково при выезде. Нужно как можно быстрее делать проект этой остановки, чтобы он был в архитектурном исполнении достойным и можно было как можно быстрее его осуществить», — призвал он.

Напомним, поручение обустроить остановку для дачников в Дальнем Арбеково глава региона дал в конце марта.


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