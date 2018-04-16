Чем еще можно помощь пензенским дольщикам. Интервью с прокурором

На сессии Законодательного Собрания Пензенской области приняли поправки в закон о защите дольщиков. По словам председателя правительства региона Николая Симонова, это не последние меры по поддержке людей, оказавшихся в сложной ситуации. О том, что со своей стороны делают надзорные органы, ИА «Пенза-Пресс» рассказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области Олег Самохин.

— Олег Вячеславович, так сколько в итоге у нас в регионе проблемных домов и обманутых дольщиков?

— Всего на территории региона имеется 31 многоквартирный дом, строительство которого осуществляется с нарушением первоначально установленного срока.

При этом девять из них являются проблемными, их строительство приостановлено или ведется незначительными темпами. По таким домам заключено 1757 договоров участия в долевом строительстве с 1961 человеком на сумму 4,5 млрд руб.

— Знаем, что на уровне областной власти идет активная работа по оказанию помощи дольщикам, как прокуратура защищает права этих людей?

— Да, прокуратура на постоянной основе обеспечивает надзор за домами, которые строятся с привлечением средств дольщиков, в том числе мы отслеживаем информацию о сроках переноса их сдачи в эксплуатацию, обо всех выявленных нарушениях, о поступивших обращениях для включения в реестр обманутых дольщиков, а также результатах их рассмотрения, и иные сведения.

Прокуроры на местах проверяют законность деятельности каждого застройщика, привлекающего средства граждан для строительства жилья, оперативно собирают информацию в отношении всех строящихся с участием средств дольщиков многоквартирных домов.

Кроме того, мы мониторим средства массовой информации, рекламу о привлечении денег для участия в долевом строительстве.

В случае выявления нарушений прав граждан органами прокуратуры области принимается весь спектр предоставленных законом мер, направленный на их устранение.

— Какие нарушения уже выявлены?

В ходе осуществления надзорной деятельности нарушения закона выявлялись практически на каждом этапе возведения МКД, начиная от выделения земельного участка и заканчивая передачей жилых помещений гражданам.

Приведу лишь некоторые примеры.

В 2017 году мы проводили проверку в отношении ОАО «Пензастрой» и выявили факты направления средств дольщиков на цели, не связанные со строительством соответствующих многоквартирных домов. Кроме того, обществом оформлялись недействительные справки о выполнении участниками долевого строительства своих обязательств по оплате договоров. Материалы направили в полицию. Возбуждены три уголовных дела, которые соединены в одно производство.

Также на контроле прокуратуры находилась проверка, которую в АО «Декор-Трейд» и ОАО «Пензастрой» проводила Госжилстройтехинспекция Пензенской области. Здесь также возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 165 УК «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» по факту нарушений законодательства АО «Декор-Трейд» и по факту нарушений законодательства ОАО «Пензастрой».

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» в отношении генерального директора ООО «Север-Траст».

Всего следственными подразделениями СУ УМВД России по Пензенской области возбуждено пять уголовных дел по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (соединены в два уголовных дела), и уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Фотогалерея степени готовности недостроев Пензы

В деятельности застройщиков ОАО «Пензастрой», АО «Декор-Трейд» и многих других прокуроры выявили несоответствия условий договоров участия в долевом строительстве жилья действующему законодательству, а также факты несвоевременного уведомления граждан — участников долевого строительства о переносе сроков передачи квартир. Руководителям указанных застройщиков внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Также должностные лица, в том числе ОАО «Пензастрой», привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ «Нарушение иных прав потребителей».

В ходе проведенных в 2017 году проверок прокуратурой области в указанной сфере были выявлены нарушения Госжилстройтехинспекцией правил ведения реестра пострадавших граждан, а также нарушения сроков рассмотрения заявлений о включении в реестр тех, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов. Указанные нарушения нашли отражение в представлении прокуратуры области, которое рассмотрено, удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас работа Госжилстройтехинспекции по ведению реестра скорректирована.

— Ряд дольщиков жаловался на то, что организации, в которых они страховались, обанкротились. Подозревают, что это произошло умышленно. Проводились ли по данным фактам проверки? Сколько людей могут реально получить страховку?

— Да, действительно, часть таких страховых организаций в настоящее время признана банкротами. Особенно остро эта ситуация встала с ОАО «Пензастрой». Она осложняется тем, что все обанкротившиеся страховщики находятся за пределами нашего региона, поэтому полномочий по проведению в отношении них проверок у нас не имеется. Это должен делать либо Центробанк, либо прокуратура тех регионов, где находится организация.

Сотрудники Госжилстройтехинспекции Пензенской области проводят консультации с инициативными группами участников долевого строительства, разъясняют право на обращение в страховую организацию, разработан образец искового заявления к страховой организации. Насколько нам известно, на данный момент с подобными заявлениями никто из участников долевого строительства не обратился.

— Есть ли какие-либо компенсации для поддержки обманутых дольщиков? Многие вынуждены платить ипотеку, снимать жилье, пока их дом строится.

— Участник долевого строительства, в случае нарушения застройщиком сроков передачи ему квартиры, имеет право на возмещение убытков, в том числе — затрат по аренде жилья. Кроме того, органы власти региона прорабатывают вопрос о дополнительных мерах поддержки участников долевого строительства.

— Для решения вопроса достройки домов жителям предлагают создать жилищно-строительные кооперативы. Будут ли защищены люди, вступившие в них?

— Жилищно-строительный кооператив — это добровольное объединение граждан. В сложившейся непростой ситуации создание жилищно-строительного кооператива является одним из вариантов выхода из нее и возможностью достроить и получить жилье. Меры государственной поддержки граждан, пострадавших от действий застройщиков, предоставляются в соответствии с региональным законодательством, в том числе — и в случае создания жилищно-строительного кооператива.

Иной путь решения данной задачи — передача объекта незавершенного строительства новому застройщику — предполагает под собой сложную и многоступенчатую схему. Основной ее проблемой являются предъявляемые действующим законодательством высокие требования к новому застройщику, которым отвечают немногие.

Вместе с тем, сложившаяся финансово-экономическая ситуация на рынке строительства на территории региона негативно влияет на возможность достройки всех указанных объектов с привлечением других заинтересованных застройщиков. Учитывая это, прорабатывается вопрос о предоставлении дополнительных мер поддержки инвесторам, участвующим в строительстве многоквартирных домов для «обманутых дольщиков»



— Что может помочь решить проблему как можно быстрее? Какова позиция прокуратуры по этому вопросу?

— Прежде всего, скорейшему разрешению сложившейся проблемной ситуации будет способствовать исполнение всего комплекса мер, установленных региональным законодательством.

Кроме того, нам представляется необходимым разработка на уровне Российской Федерации целевой программы, предусматривающей механизм финансовой поддержки субъектов, муниципальных образований и застройщиков в целях завершения строительства проблемных объектов и ввода их в эксплуатацию.