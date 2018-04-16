«Наибольшую прибавку обеспечивают Лопатинский, Лунинский, Нижнеломовский, Пачелмский районы. По Белинскому и Малосердобинскому продолжаем вести работу, здесь есть вопросы», — сообщил он.
Губернатор Иван Белозерцев обратил внимание, что этим вопросом надо заниматься активнее — другого способа увеличить площади не будет.
«Я хочу обратить внимание министерства, глав муниципальных образований и растениеводов: не будет у нас больше земли, мы не можем ее прирезать, поменять границы. Но мы можем ввести землю в севооборот. Я был в Лопатинском районе, там землю надо было ввести в оборот еще 15 лет назад, на территории уже выросли березы, ели, но есть современная техника, которая может убрать эти насаждения. Понятно, что это затраты, усилия, но эта земля будет ваша, это поможет дальнейшему развитию, росту урожайности. Ни перед чем не останавливаться, делать все, чтобы землю вводить в севооборот. Прошу услышать меня», — сказал глава региона.
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Белозерцев: Надо делать все, чтобы ввести земли в севооборот
В 2018 году площадь посевных площадей в Пензенской области составит 1,391 млн га, это на 12 тысяч га больше, чем в 2017-м. Об этом на видеоконференции 16 апреля доложил губернатору министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков.
«Наибольшую прибавку обеспечивают Лопатинский, Лунинский, Нижнеломовский, Пачелмский районы. По Белинскому и Малосердобинскому продолжаем вести работу, здесь есть вопросы», — сообщил он.
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