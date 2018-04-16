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Губернатор поручил заняться восстановлением кузнецкого элеватора

16 апреля в 12:11 256 просмотров

Кузнецкий элеватор на 135 тысяч тонн планируют восстановить. Проработать этот вопрос поручил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на видеоконференции с главами администраций районов 16 апреля.

«Две недели назад поднимался вопрос о реанимации кузнецкого элеватора, рассчитанного на хранение 135 тысяч тонн зерна. Появился инвестор, который мог бы зайти на этот проект, давайте займемся этим вопросом, инвестора пригласим на встречу ко мне. Это неправильно, что на протяжении многих лет к объекту относятся не по-хозяйски. Сами не восстанавливают, а ждут, когда его стоимость вырастет, а она только падает», — поручил Иван Белозерцев министру сельского хозяйства региона Андрею Бурлакову.

Всего в Пензенской области работает 21 элеватор, рассчитанный на 1,2 млн тонн зерна, кроме того, в складских помещениях хозяйств могут храниться еще 1,3 млн тонн. В 2018 году планируется увеличить объемы еще на 240 тонн за счет введения в эксплуатацию новых объектов, сообщил министр.

Фотография: фото Олега Харнаева

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