В Пензе приостановили работу ТЦ «Олимп»

Как сообщили в пресс-службе регионального управления федеральной службы судебных приставов, 16 апреля приостановили деятельность ТЦ «Олимп». Причиной стали недостатки, которые обнаружили после проверки пожарной безопасности, проведенной сотрудниками регионального МЧС и прокуратуры.

В настоящее время арендаторы выносят имущество и личные вещи. После чего входы в здание торгового центра будут опечатаны.

«Деятельность приостановлена до момента устранения выявленных нарушений», — добавили в ведомстве.