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В Пензе приостановили работу ТЦ «Олимп»

16 апреля в 12:15 960 просмотров

В Пензе из-за несоблюдения правил пожарной безопасности приостановили деятельность ТЦ «Олимп».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления федеральной службы судебных приставов, 16 апреля приостановили деятельность ТЦ «Олимп». Причиной стали недостатки, которые обнаружили после проверки пожарной безопасности, проведенной сотрудниками регионального МЧС и прокуратуры.

В настоящее время арендаторы выносят имущество и личные вещи. После чего входы в здание торгового центра будут опечатаны.

«Деятельность приостановлена до момента устранения выявленных нарушений», — добавили в ведомстве.

Фотография: скриншот - https://www.google.ru/maps/@53.221373,44.9334422,3a,67.9y,60.98h,107.9t/data=!3m6!1e1!3m4!1snwK-pvSd0N9CuJn-_FjAAA!2e0!7i13312!8i6656

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