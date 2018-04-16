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Жителям ул. Кирова, 30 вернули более 98 тыс руб за отопление

16 апреля в 13:37 142 просмотра

В Пензе жителям дома № 30 по улице Кирова произвели перерасчет платы за отопление.

Как сообщили в пресс-службе региональной Госжилстройтехинспекции, после проведенного перерасчета коммунальных платежей выяснилось, что необоснованные начисления приходили жителям два месяца.

По предписанию ведомства жителям вернули 98 014 рублей.


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