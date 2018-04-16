Белозерцев: Детские лагеря должны быть в каждом районе области

В Пензе на совещании с главами муниципальных образований области, проходившем в режиме видеоконференцсвязи губернатор Иван Белозерцев поручил проработать критерии и систему оценки работы детских загородных лагерей.

Как сообщила Ивану Белозерцеву заместитель министра образования региона Лилия Чащина, в 2018 году запланирована работа 421 детских оздоровительных лагерей, в которых отдохнут более 77 тысяч школьников.

«В районах области подготовка к приему детей вступила в активную фазу, все муниципальные образования работают с учетом проблем, выявленных в прошлом сезоне», — отметила она.

В этом году не будут работать несколько муниципальных лагерей, закрытых на капитальный ремонт или требующие строительства новых корпусов в связи с несоответствием требованиям Роспотребнадзора, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Эти проблемы копились много лет, но их решение постоянно откладывалось. Готовить проектно-сметную документацию на ремонт лагерей отдыха нужно заранее. Они должны быть в каждом районе области», — отметил губернатор.

Глава региона акцентировал внимание на необходимости исполнения всех требований к организации безопасности.

«Оснащение системой видеонаблюдения, «тревожными кнопками» и пожарной сигнализацией, установка ограждений территории лагеря и организация освещения — есть определенный стандарт, включающий требования антитеррористической защищенности, который нужно исполнять. Требую предельно серьезно относиться к подбору персонала для работы в детских учреждениях. Этот вопрос нужно тщательно контролировать», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор поручил возобновить уже отработанную в прошлых сезонах практику выездных проверок лагерей представителями министерства образования и правительства области, общественных организаций и депутатского корпуса.

«Такие выезды нужны не для того, чтобы найти какие-то недостатки в работе, а чтобы мы были точно уверены, что дети в безопасности», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона поручил проработать критерии и систему оценки работы лагерей, чтобы составить полную картину того, как в каждом из муниципалитетов Пензенской области ведется кампания по организации детского летнего отдыха.