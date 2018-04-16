Начинающий шорт-трекист и журналист Павел Прохоренков поговорил с гордостью и надеждой пензенского шорт-трека Денисом Айрапетяном. О самостоятельности в жизни и спорте, о закалке характера и несбывшейся олимпийской мечте, о популяризации шорт-трека и об английском языке — в разговоре двух конькобежцев.

— Я третий год занимаюсь шорт-треком, выбрал этот спорт самостоятельно. В сентябре на презентации спортшкол в Пензе увидел, заинтересовался и втянулся. А как вы пришли в шорт-трек?

— Когда мне делали предложение начать заниматься этим видом спорта, я так же, как и ты, учился в школе. Тренер зашел к нам в класс и предложил покататься на коньках. Тут я подумал, что у меня нет никакого дела, помимо школы, и нужно чем-то занимать свободное время, чтобы не шляться где-то. Я подумал, что не катался никогда на коньках и решил, что приду в секцию и научусь, к тому же это все было бесплатно. Как-то так я и попал в шорт-трек.

— Хочу спросить о самостоятельности. Меня мама четыре раза в неделю водит на тренировки, на соревнования в другие города отпускать побаивается. Как вы стали самостоятельным?

— Это все приходит с возрастом и постепенно. Так же, как и тебя, на тренировки меня водила мама, еще — бабушка и дедушка. На соревнования я начал ездить лет с 11−12. Естественно, родители всегда переживают, но они должны доверять тренерам. В пензенском шорт-треке тренера очень хорошие, компетентные. Я думаю, что твоим родителям не стоит переживать из-за того, что ты поедешь на соревнования, ты там будешь не один, а с тренером, а он, в свою очередь, будет присматривать за тобой, и так постепенно ты станешь самостоятельным.

— Теперь — о неудачах, спортивном азарте и горящих глазах. Проигрывать всегда обидно, до слез. Как не сломаться после проигрыша?

— Не нужно задумываться о поражении, нужно делать выводы: из-за чего ты проиграл, почему получилось так. Надо анализировать прошедшие старты, не зацикливаясь на том, что прошло, думать о предстоящих соревнованиях, как выступить на них.

— Понятно, что тренировки и физическая подготовка важны. А как закалить характер?

— Это все тоже приходит со временем и с опытом. Чем больше ты выступаешь на соревнованиях, тренируешься, тем больше ты набираешься опыта. С прошедшими проигрышами и выигрышами ты становишься сильнее, тем самым закаляется характер.

— Случались ли такие моменты, когда вы хотели бросить спорт?

— Такого не было. Когда ты тренируешься день и ночь, постоянные сборы и соревнования, когда приходишь в профессиональный спорт — очень мало бываешь на родине, проводишь время с друзьями, родителями. Это все накладывается, и морально становится тяжело.

Нужно все перебороть и думать о том, что ты занимаешься своим любимом делом, которое тебе нравится и которое ты сам выбрал. Не заострять внимание на том, что тебе тяжело, а думать о том, для чего ты это делаешь. Например, моя цель — попасть на Олимпийские игры и завоевать медаль. Мне иногда бывает тяжело на тренировках, начинает все надоедать, тогда я думаю о своей цели и становится легче.

— Когда я говорю, что занимаюсь шорт-треком, многие удивляются: «А что это такое?» Популярен ли этот вид спорта у нас в городе, в стране, мире?

— На самом деле, для меня это такая же проблема, как и для тебя, — объяснить людям, что такое шорт-трек. Обычно, когда узнают, чем я занимаюсь, сразу сыпятся вопросы, что это такое. Действительно, этот вид спорта не настолько популярен, насколько хотелось бы, как, например, хоккей и футбол. Я и наша команда — сборная России — пытаемся продвигать в массы этот вид спорта, чтобы больше детей о нем узнавали, чтобы он заинтересовывал людей. Думаю, ситуация будет меняться.

— Учеба, тренировки, английский, еще надо успеть поиграть в PlayStation. Есть ли свободное время у вас? Как вы любите отдыхать?

— На данный момент у меня очень много соревнований, стартов, сборов и тренировок, время на личную жизнь сильно сокращается, но приходится выходить из ситуации. В те небольшие моменты отдыха я стараюсь заниматься собой, заниматься тем, что мне нужно, нравится и успевать учиться в институте, учить английский. Есть такая цель и желание — выучить язык.

— Меня часто заносит на поворотах во время дистанции, и я уезжаю дальше от центра — проигрываю время. Ваш совет, как избежать этой ошибки?

— Нужно больше тренироваться и больше уделять время именно технической подготовке на протяжении какого-то времени, сразу все не формируется. Также нужно внимательно слушать тренеров. Пензенские тренеры дают правильные советы именно по технике. Прислушиваться к тому, что говорят, и в голове осмысливать ту картину, которая должна быть на дорожке, как ты должен проходить поворот. Со временем это должно прийти.

— Как добиться результата в шорт-треке?

— Тренировки, тренировки и еще раз тренировки.