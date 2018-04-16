Стало известно расписание мероприятий для пензенцев на 1 и 9 мая

Расписание опубликовали в пресс-службе регионального минкульта.
Мероприятия 1 мая:
|
Название и форма проведения мероприятия
|
Дата и место проведения
|
г. Пенза
|
Митинг «Мир! Труд! Май»
|
01.05.2018
Юбилейная площадь
|
г. Заречный
|
Финал III открытого фестивального шоу-проекта «Хоровая ассамблея»
|
01.05.2018
площадь Дом культуры «Современник»
|
Концертно — развлекательная программа
|
01.05.2018
ЦПКиО «Заречье»
|
г. Кузнецк
|
Праздничная программа, посвященная Празднику Весны и Труда и открытию летнего сезона в парке
|
01.05.2018 МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Нескучный сад»
|
Башмаковский район
|
Митинг «Мир! Труд! Май!»
|
01.05.2018 Аллея Героев
|
Районный фестиваль самодеятельного творчества «Спасибо за мир»!
|
01.05.2018 Районный Дом культуры
|
Бековский район
|
Праздничная программа ведущих солистов и коллективов района «Хорошее настроение»
|
01.05.2018
районный Дом культуры
|
Белинский район
|
Праздничный концерт «Первомай»
|
01.05.2018
Районный Дом культуры
|
Бессоновский район
|
Открытие районной доски Почета
|
01.05.2018
Площадь перед районным Домом культуры
|
Вадинский район
|
Митинг, посвященный празднику весны и труда «Мир! Труд! Май!»
|
01.05.2018
Центральная площадь с. Вадинск
|
Городищенский район
|
Концертная программа, посвященная Дню весны и труда
|
01.05.2018
Центральная площадь г. Городище
|
Земетчинский район
|
Торжественный митинг и праздничный концерт
|
01.05.2018
пл. Победы р. п. Земетчино
|
Иссинский район
|
«Весной повеяло» Вечер отдыха
|
01.05.2018
Площадь перед районным Домом культуры
|
Каменский район
|
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 1 Мая
|
01.05.2018
Центральная Площадь г. Каменки
|
Камешкирский район
|
Митинг, посвященный Празднику весны и Труда
|
01.05.2018
Центральная площадь села Русский Камешкир
|
Праздничный концерт «Мы в мире, в дружбе будем жить!»
|
01.05.2018
районный Дом культуры
|
Колышлейский район
|
Районный смотр — фестиваль патриотической песни
«Катюша- 2018»
|
01.05.2018
районный Дом культуры
|
Кузнецкий район
|
«Праздник мира и труда!» (торжественное мероприятие на территории памятника)
|
01.05.2018
с.Анненково
|
Лопатинский район
|
Музыкальная программа «Май течёт рекой нарядной»
|
01.05.2
018 Площадь перед районным Домом культуры
|
Лунинский район
|
Митинг- концерт, посвящённый Празднику весны и
труда
|
01.05.2018
Площадь перед детской школой искусств
|
Малосердобинский район
|
«Настроение мая» митинг,
посвященный Празднику весны и труда.
|
01.05.2018
районный Дом культуры
|
Мокшанский район
|
Торжественное мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда «Первомай шагает по стране»
|
01.05.2018
районный Дом культуры
|
Наровчатский район
|
Концерт, посвященный Празднику мира и труда. Выступление группы «Батальон»
|
30.04.2018
Центр культурного развития
|
Праздник Дня села «Березовый край»
|
01.05.2018
с. Паны
|
Неверкинский район
|
Предпраздничный концерт
«Народного» хора МУРДК
«С любовью к песне…»
|
30.04.2018
Районный Дом культуры
|
Нижнеломовский район
|
Митинг и концертная программа «Мир, труд, май»
|
01.05.2018
Пл. им. Ленина
|
Никольский район
|
Торжественный митинг и церемония открытия районного Стенда Почета «Наши передовики», праздничный концерт
|
01.05.18
Центральная площадь г. Никольск
|
Информационная
выставка «1 мая — День
весны и труда»
|
с 1.05 по 7.05.2018
районный библиотечно-досуговый центр
|
Пачелмский район
|
Торжественное мероприятие, посвященное празднику Весны и Труда (митинг-концерт)
|
01.05.2018
центральная площадь р. п. Пачелма
|
Пензенский район
|
Праздничный концерт «Здравствуй май!»
|
01.05.2018
Богословский досуговый центр
|
Торжественное мероприятие и праздничный концерт
«Праздник весны и труда!»
|
01.05.2018
Центральная площадь села Кондоль
|
Сердобский район
|
Демонстрация, посвящённая празднику весны и труда
|
01.05.2018
г. Сердобск, ул. Ленина, площадь имени Ленина
|
Сосновоборский район
|
«Радуга талантов», — концерт, посвященный празднику Весны и Труда
|
27.04.2018
Сосновоблорский библиотечно-досуговый центр
|
«Мы люди мира и труда», —
концерт
|
01.05.2018
районный Дом культуры
|
Спасский район
|
Торжественное мероприятие «Привет сиреневой весне»
|
01.05.2018
Советская площадь
|
Тамалинский район
|
«Мир. Труд. Май» — митинг-
концерт
|
01.05.2018
р.п. Тамала, центральная площадь
|
Шемышейский район
|
Первомайская демонстрация. Праздничное народное гуляние.
|
01.05.2018
Стадион «Юность» р. п. Шемышейка
Расписание мероприятий на 9 мая:
|
Название и форма проведения мероприятия
|
Дата проведения
и место проведения
|
г. Пенза
|
Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы (митинг, шествие «Бессмертного полка»
|
09.05.2018
Монумент воинской и трудовой доблести пензенцев
(проспект Победы)
|
Всероссийская акция «Минута молчания»
|
09.05.2018
Монумент воинской и трудовой доблести пензенцев
(проспект Победы), Юбилейная площадь, памятник «Проводы», ЦПКиО имени Белинского, Детский парк, ПКиО «Олимпийский»
|
Театрализованное музыкальное представление в рамках проекта «Народный театр» по мотивам Военной поэзии В. Высоцкого
|
09.05.2018
Юбилейная площадь
|
Праздничный фейерверк
|
09.05.2018
Юбилейная площадь
|
г. Заречный
|
II Межрегиональная научно-
практическая конференция
«Региональные аспекты Великой Отечественной войны»
|
27.04.2018
Музейно-выставочный центр
|
Торжественное открытие «Вахты памяти»
|
07.05.2018
Стела Победы
|
Молодежная акция «Фронт начинался здесь»
|
07.05.2018
Зона отдыха «Солнечная»
|
Праздничный концерт для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны
|
07.05.2018
Центр здоровья и досуга
|
Праздничный парад:
— шествие
— Гражданская акция «Бессмертный полк»
— торжественные проводы в ряды Вооруженных Сил РФ;
— военный парад
|
09.05.2018
площадь Ленина
|
Народное гулянье «Победа в сердце каждого»
|
09.05.2018
ЦПКиО «Заречье»
|
Всероссийская гражданская акция «Минута молчания»
|
09.05.2018
Стела Победы
|
Праздничный концерт «Помним и гордимся!» Праздничный салют
|
09.05.2018
Городской стадион
|
г. Кузнецк
|
Городской праздничный концерт «Моя весна, моя Победа!»
|
08.05.2018
МБУ ТЦ «Родина»
|
Городское торжественное
мероприятие с церемонией возложения венков и цветов к Вечному огню, памятным плитам погибших кузнеча
|
09.05.2018
мемориальный комплекс
«Холм Славы»
|
Праздничная концертная программа с участием ведущих творческих коллективов и солистов города Кузнецка и гостей праздника. По окончании — праздничный фейерверк
|
09.05.2018
центральная площадь
|
Башмаковский район
|
Митинг
|
09.05.2018
Аллея Героев
|
Концертная программа «Цветущий май»
|
09.05.2018
Привокзальная площадь
|
Бековский район
|
Районный День танца
|
09.05.2018
Центральная площадь р. п. Беково
|
Белинский район
|
Торжественный митинг, посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов «Ты помни, никогда не
забывай»
|
09.05.2018
г. Белинский
Районный Дом культуры
|
Бессоновский район
|
Мероприятие ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
|
09.05.2018
Мемориал Памяти
с. Бессоновка
|
Концерт, посвященный Дню Победы
|
09.05.2018
районный Дом культуры
|
Вадинский район
|
Митинг, посвященный Дню победы
|
09.05.2018
Мемориальный комплекс
с. Вадинск
|
Праздничный концерт, посвященный Дню победы в ВОВ «Музыка победы»
|
09.05.2018
Центральная площадь
с. Вадинск
|
Праздничная дискотека
|
09.05.2018
Центральная площадь
с. Вадинск
|
Городищенский район
|
Вахта памяти
|
09.05.2018
Мемориал Победы г. Городище
|
Торжественное шествие. Митинг
|
09.05.2018
Центральная площадь г. Городище
|
Праздничный концерт
|
09.05.2018
Центральная площадь г. Городище
|
Вечерняя программа «Салют Победы»
|
09.05.2018
Центральная площадь г. Городище
|
«Мужества Вечный огонь» Всероссийская акция «Бессмертный полк»
|
09.05.2018
Парк р. п. Чаадаевка
|
Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й! «Митинг -реквием
|
09.05.2018
р. п Чаадаевка
|
Под ярким салютом великой Победы!» Концертная программа, посвященная Дню
Победы
|
09.05.2018
р. п. Чаадаевка
|
Земетчинский район
|
Торжественный митинг и
праздничный концерт
|
09.05.2018 пл. Победы р. п. Земетчино
|
Иссинский район
|
«Живём и помним тот Победный май» Митинг
|
09.05.2018
Стелла, р. п.Исса
|
«Песни Победы» Праздничный концерт
|
09.05.2018
районный Дом культуры
|
«С историей не спорят, с историей живут» Выставка-реквием
|
09.05.2018
Центральная районная
библиотека, площадь Калинина
|
«Ты лети воздушный шарик…» Акция
|
09.05.2018
Центральная районная
библиотека
|
Каменский район
|
Торжественный митинг, посвященный Великой Победе
|
09.05.2018
Центральная Площадь
г. Каменки
|
Камешкирский район
|
Праздничный концерт «Моя весна, моя Победа!»
|
08.05.2018
районный Дом культуры
|
Митинг, посвященный 73-ей годовщине Великой Победы
|
09.05.2018
Центральная площадь
с. Русский Камешкир
|
Колышлейский район
|
Торжественное мероприятие
«Салют, Победа!». Шествие
Бессмертного полка.
|
09.05.2018
Центральная площадь,
мемориал памяти погибших колышлейцев в р. п. Колышлей
|
Праздничный концерт «Во имя светлой жизни на земле!».
|
09.05.2018
Районный Дом культуры
|
Кузнецкий район
|
Автопробег «И помнит мир
спасенный!», посвящённый
73 -летию Великой Победы
с участием муниципального
духового оркестра г. Пенза
|
08.05.2018
с. Поселки — с. Никольское -
с.1-Тарлаково
|
Лопатинский район
|
Торжественный вечер и праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Звенит Победой май цветущий»
|
08.05.2018
Районный Дом культуры
|
Возложение венков и цветов к стеле «Землякам — воинам — героям», мраморным плитам — героям Советского Союза. Митинг. «Память высеченная в камне»
|
09.05.2018
Районный Дом культуры
|
Лунинский район
|
«На 41-й не забыть, нам 45-й
славить» — праздничный концерт
|
08.05. 2018
Районный Дом культуры
|
Малосердобинский район
|
«Под ярким салютом великой Победы!» праздничный
концерт ко дню Победы
|
08.05.2018
Районный Дом культуры
|
Мокшанский район
|
Митинг «Не тленная память
за ратный подвиг»
|
09.05.2018
Площадь перед
районным Домом культуры
|
Наровчатский район
|
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
|
08.05.2018
Центр культурного развития
|
Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
|
09.05.2018
Памятник погибшим воинам
|
Акция «Бессмертный полк»
|
09.05.2018
Памятник погибшим воинам
|
Акция «Георгиевская ленточка»
|
09.05.2018
Памятник погибшим воинам
|
Всероссийская акция «Минута молчания»
|
09.05.2018
Памятник погибшим воинам
|
Концертная программа «Свет майских звезд». Праздничный салют.
|
09.05.2018
Парк культуры и отдыха
|
Неверкинский район
|
Районный смотр-фестиваль
патриотической и гражданской песни: «Песенная летопись страны»
|
08.05.2018
Районный Дом культуры
|
Факельное шествие к памятнику «Скорбящая мать»; Литературно-музыкальная композиция: «И в каждом сердце не забыты героев павших имена»
|
08.05.2018
с. Неверкино памятник
«Скорбящая мать»
|
Торжественный митинг, посвященный 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов «Салют Победы!»; Вечерняя дискотека; Праздничный салют
|
09.05.2018
с. Неверкино Центральная площадь села
|
Нижнеломовский район
|
Праздничный концерт «Это
Нужно живым…»
|
08.05.2018
Центр культуры и досуга г. Нижний Ломов
|
Митинг
|
09.05.2018
пл. им. Ленина
|
Никольский район
|
Торжественный вечер, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.
«Путь к Победе»
|
08.05.18
районный библиотечно-досуговый центр
|
Праздничный митинг «Помним сердцем»
|
09.05.18
Центральная площадь г. Никольск
|
Всероссийская акция «Бессмертный полк»
|
09.05.18
Центральная площадь г. Никольск
|
Всероссийская акция «Минута молчания»
|
09.05.18
Центральная площадь г. Никольск
|
Всероссийская акция «Вальс Победы»
|
09.05.18
Центральная площадь г. Никольск
|
Праздничный концерт «Победы музыка звучит»
|
09.05.18
Центральная площадь г. Никольск
|
Праздничная дискотека «Салют, Победа!»
|
09.05.18
Центральная площадь г. Никольск
|
Праздничный салют «Победный май»
|
09.05.18
Центральная площадь г. Никольск
|
Историко-краеведческая выставка «Война. Победа. Память»
|
09.05.18
Центральная площадь г. Никольск
|
Пачелмский район
|
Митинг, посвященный Дню Победы «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»
|
09.05.2018
Мемориал Воинской Славы
р.п. Пачелма
|
Пензенский район
|
Праздничная программа «Победе великой, мы честь
воспеваем!»
|
09.05.2018
Центральная площадь
села Богословка
|
Торжественное мероприятие, «Никто не забыт, ничто не забыто!» Праздничный концерт «Салют! Победа!»
|
09.05.2018
Центральная площадь
села Засечное
|
Митинг-концерт, «Помнит мир
|
09.05.2018
Центральная площадь
села Кондоль
|
Сердобский район
|
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Победы
|
09.05.2018
г. Сердобск, площадь имени Ленина
|
Сосновоборский район
|
«Победный май», — торжественный концерт
|
08.05.2018
районный Дом культуры
|
«Цветущий яркий май», — праздничная дискотека
|
09.05.2018
пл. им. Ленина
р. п. Сосновоборск
|
«Во имя жизни на земле», —
торжественный митинг
|
09.05.2018
памятник воинам-землякам
р. п. Сосновоборск
|
Спасский район
|
Торжественное мероприятие, праздничный концерт
«Победная весна»
|
09.05.2018
Библиотечно-культурный центр Спасского района
|
Тамалинский район
|
Торжественный митинг и концертная программа «Мы
не забудем 45- й»
|
09.05.2018
р. п. Тамала,
центральная площадь
|
Шемышейский район
|
Митинг, посвящённый 73 годовщине Победы в ВОВ «О той весне!»
|
09.05.2018
Площадь «Славы» р. п. Шемышейка
|
Театрализованный концерт «Пилотка»
|
09.05.2018
районный Дом культуры
Возрастные ограничения на мероприятия — 0+.