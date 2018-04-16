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Стало известно расписание мероприятий для пензенцев на 1 и 9 мая

16 апреля в 14:33 654 просмотра
, а также на День Победы. Планируется, что в них примут участие около 407 тысяч пензенцев.

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Появилось расписание мероприятий на День весны и туда, а также на День Победы. Планируется, что в них примут участие около 407 тысяч пензенцев.

Расписание опубликовали в пресс-службе регионального минкульта.

Мероприятия 1 мая:

Название и форма проведения мероприятия
Дата и место проведения
г. Пенза
Митинг «Мир! Труд! Май»
01.05.2018
Юбилейная площадь
г. Заречный
Финал III открытого фестивального шоу-проекта «Хоровая ассамблея»
01.05.2018
площадь Дом культуры «Современник»
Концертно — развлекательная программа
01.05.2018
ЦПКиО «Заречье»
г. Кузнецк
Праздничная программа, посвященная Празднику Весны и Труда и открытию летнего сезона в парке
01.05.2018 МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Нескучный сад»
Башмаковский район
Митинг «Мир! Труд! Май!»
01.05.2018 Аллея Героев
Районный фестиваль самодеятельного творчества «Спасибо за мир»!
01.05.2018 Районный Дом культуры
Бековский район
Праздничная программа ведущих солистов и коллективов района «Хорошее настроение»
01.05.2018
районный Дом культуры
Белинский район
Праздничный концерт «Первомай»
01.05.2018
Районный Дом культуры
Бессоновский район
Открытие районной доски Почета
01.05.2018
Площадь перед районным Домом культуры
Вадинский район
Митинг, посвященный празднику весны и труда «Мир! Труд! Май!»
01.05.2018
Центральная площадь с. Вадинск
Городищенский район
Концертная программа, посвященная Дню весны и труда
01.05.2018
Центральная площадь г. Городище
Земетчинский район
Торжественный митинг и праздничный концерт
01.05.2018
пл. Победы р. п. Земетчино
Иссинский район
«Весной повеяло» Вечер отдыха
01.05.2018
Площадь перед районным Домом культуры
Каменский район
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 1 Мая
01.05.2018
Центральная Площадь г. Каменки
Камешкирский район
Митинг, посвященный Празднику весны и Труда
01.05.2018
Центральная площадь села Русский Камешкир
Праздничный концерт «Мы в мире, в дружбе будем жить!»
01.05.2018
районный Дом культуры
Колышлейский район
Районный смотр — фестиваль патриотической песни
«Катюша- 2018»
01.05.2018
районный Дом культуры
Кузнецкий район
«Праздник мира и труда!» (торжественное мероприятие на территории памятника)
01.05.2018
с.Анненково
Лопатинский район
Музыкальная программа «Май течёт рекой нарядной»
01.05.2
018 Площадь перед районным Домом культуры
Лунинский район
Митинг- концерт, посвящённый Празднику весны и
труда
01.05.2018
Площадь перед детской школой искусств
Малосердобинский район
«Настроение мая» митинг,
посвященный Празднику весны и труда.
01.05.2018
районный Дом культуры
Мокшанский район
Торжественное мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда «Первомай шагает по стране»
01.05.2018
районный Дом культуры
Наровчатский район
Концерт, посвященный Празднику мира и труда. Выступление группы «Батальон»
30.04.2018
Центр культурного развития
Праздник Дня села «Березовый край»
01.05.2018
с. Паны
Неверкинский район
Предпраздничный концерт
«Народного» хора МУРДК
«С любовью к песне…»
30.04.2018
Районный Дом культуры
Нижнеломовский район
Митинг и концертная программа «Мир, труд, май»
01.05.2018
Пл. им. Ленина
Никольский район
Торжественный митинг и церемония открытия районного Стенда Почета «Наши передовики», праздничный концерт
01.05.18
Центральная площадь г. Никольск
Информационная
выставка «1 мая — День
весны и труда»
с 1.05 по 7.05.2018
районный библиотечно-досуговый центр
Пачелмский район
Торжественное мероприятие, посвященное празднику Весны и Труда (митинг-концерт)
01.05.2018
центральная площадь р. п. Пачелма
Пензенский район
Праздничный концерт «Здравствуй май!»
01.05.2018
Богословский досуговый центр
Торжественное мероприятие и праздничный концерт
«Праздник весны и труда!»
01.05.2018
Центральная площадь села Кондоль
Сердобский район
Демонстрация, посвящённая празднику весны и труда
01.05.2018
г. Сердобск, ул. Ленина, площадь имени Ленина
Сосновоборский район
«Радуга талантов», — концерт, посвященный празднику Весны и Труда
27.04.2018
Сосновоблорский библиотечно-досуговый центр
«Мы люди мира и труда», —
концерт
01.05.2018
районный Дом культуры
Спасский район
Торжественное мероприятие «Привет сиреневой весне»
01.05.2018
Советская площадь
Тамалинский район
«Мир. Труд. Май» — митинг-
концерт
01.05.2018
р.п. Тамала, центральная площадь
Шемышейский район
Первомайская демонстрация. Праздничное народное гуляние.
01.05.2018
Стадион «Юность» р. п. Шемышейка

Расписание мероприятий на 9 мая:

Название и форма проведения мероприятия
Дата проведения
и место проведения
г. Пенза
Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы (митинг, шествие «Бессмертного полка»
09.05.2018
Монумент воинской и трудовой доблести пензенцев
(проспект Победы)
Всероссийская акция «Минута молчания»
09.05.2018
Монумент воинской и трудовой доблести пензенцев
(проспект Победы), Юбилейная площадь, памятник «Проводы», ЦПКиО имени Белинского, Детский парк, ПКиО «Олимпийский»
Театрализованное музыкальное представление в рамках проекта «Народный театр» по мотивам Военной поэзии В. Высоцкого
09.05.2018
Юбилейная площадь
Праздничный фейерверк
09.05.2018
Юбилейная площадь
г. Заречный
II Межрегиональная научно-
практическая конференция
«Региональные аспекты Великой Отечественной войны»
27.04.2018
Музейно-выставочный центр
Торжественное открытие «Вахты памяти»
07.05.2018
Стела Победы
Молодежная акция «Фронт начинался здесь»
07.05.2018
Зона отдыха «Солнечная»
Праздничный концерт для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны
07.05.2018
Центр здоровья и досуга
Праздничный парад:
— шествие
— Гражданская акция «Бессмертный полк»
— торжественные проводы в ряды Вооруженных Сил РФ;
— военный парад
09.05.2018
площадь Ленина
Народное гулянье «Победа в сердце каждого»
09.05.2018
ЦПКиО «Заречье»
Всероссийская гражданская акция «Минута молчания»
09.05.2018
Стела Победы
Праздничный концерт «Помним и гордимся!» Праздничный салют
09.05.2018
Городской стадион
г. Кузнецк
Городской праздничный концерт «Моя весна, моя Победа!»
08.05.2018
МБУ ТЦ «Родина»
Городское торжественное
мероприятие с церемонией возложения венков и цветов к Вечному огню, памятным плитам погибших кузнеча
09.05.2018
мемориальный комплекс
«Холм Славы»
Праздничная концертная программа с участием ведущих творческих коллективов и солистов города Кузнецка и гостей праздника. По окончании — праздничный фейерверк
09.05.2018
центральная площадь
Башмаковский район
Митинг
09.05.2018
Аллея Героев
Концертная программа «Цветущий май»
09.05.2018
Привокзальная площадь
Бековский район
Районный День танца
09.05.2018
Центральная площадь р. п. Беково
Белинский район
Торжественный митинг, посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов «Ты помни, никогда не
забывай»
09.05.2018
г. Белинский
Районный Дом культуры
Бессоновский район
Мероприятие ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
09.05.2018
Мемориал Памяти
с. Бессоновка
Концерт, посвященный Дню Победы
09.05.2018
районный Дом культуры
Вадинский район
Митинг, посвященный Дню победы
09.05.2018
Мемориальный комплекс
с. Вадинск
Праздничный концерт, посвященный Дню победы в ВОВ «Музыка победы»
09.05.2018
Центральная площадь
с. Вадинск
Праздничная дискотека
09.05.2018
Центральная площадь
с. Вадинск
Городищенский район
Вахта памяти
09.05.2018
Мемориал Победы г. Городище
Торжественное шествие. Митинг
09.05.2018
Центральная площадь г. Городище
Праздничный концерт
09.05.2018
Центральная площадь г. Городище
Вечерняя программа «Салют Победы»
09.05.2018
Центральная площадь г. Городище
«Мужества Вечный огонь» Всероссийская акция «Бессмертный полк»
09.05.2018
Парк р. п. Чаадаевка
Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й! «Митинг -реквием
09.05.2018
р. п Чаадаевка
Под ярким салютом великой Победы!» Концертная программа, посвященная Дню
Победы
09.05.2018
р. п. Чаадаевка
Земетчинский район
Торжественный митинг и
праздничный концерт
09.05.2018 пл. Победы р. п. Земетчино
Иссинский район
«Живём и помним тот Победный май» Митинг
09.05.2018
Стелла, р. п.Исса
«Песни Победы» Праздничный концерт
09.05.2018
районный Дом культуры
«С историей не спорят, с историей живут» Выставка-реквием
09.05.2018
Центральная районная
библиотека, площадь Калинина
«Ты лети воздушный шарик…» Акция
09.05.2018
Центральная районная
библиотека
Каменский район
Торжественный митинг, посвященный Великой Победе
09.05.2018
Центральная Площадь
г. Каменки
Камешкирский район
Праздничный концерт «Моя весна, моя Победа!»
08.05.2018
районный Дом культуры
Митинг, посвященный 73-ей годовщине Великой Победы
09.05.2018
Центральная площадь
с. Русский Камешкир
Колышлейский район
Торжественное мероприятие
«Салют, Победа!». Шествие
Бессмертного полка.
09.05.2018
Центральная площадь,
мемориал памяти погибших колышлейцев в р. п. Колышлей
Праздничный концерт «Во имя светлой жизни на земле!».
09.05.2018
Районный Дом культуры
Кузнецкий район
Автопробег «И помнит мир
спасенный!», посвящённый
73 -летию Великой Победы
с участием муниципального
духового оркестра г. Пенза
08.05.2018
с. Поселки — с. Никольское -
с.1-Тарлаково
Лопатинский район
Торжественный вечер и праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Звенит Победой май цветущий»
08.05.2018
Районный Дом культуры
Возложение венков и цветов к стеле «Землякам — воинам — героям», мраморным плитам — героям Советского Союза. Митинг. «Память высеченная в камне»
09.05.2018
Районный Дом культуры
Лунинский район
«На 41-й не забыть, нам 45-й
славить» — праздничный концерт
08.05. 2018
Районный Дом культуры
Малосердобинский район
«Под ярким салютом великой Победы!» праздничный
концерт ко дню Победы
08.05.2018
Районный Дом культуры
Мокшанский район
Митинг «Не тленная память
за ратный подвиг»
09.05.2018
Площадь перед
районным Домом культуры
Наровчатский район
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
08.05.2018
Центр культурного развития
Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
09.05.2018
Памятник погибшим воинам
Акция «Бессмертный полк»
09.05.2018
Памятник погибшим воинам
Акция «Георгиевская ленточка»
09.05.2018
Памятник погибшим воинам
Всероссийская акция «Минута молчания»
09.05.2018
Памятник погибшим воинам
Концертная программа «Свет майских звезд». Праздничный салют.
09.05.2018
Парк культуры и отдыха
Неверкинский район
Районный смотр-фестиваль
патриотической и гражданской песни: «Песенная летопись страны»
08.05.2018
Районный Дом культуры
Факельное шествие к памятнику «Скорбящая мать»; Литературно-музыкальная композиция: «И в каждом сердце не забыты героев павших имена»
08.05.2018
с. Неверкино памятник
«Скорбящая мать»
Торжественный митинг, посвященный 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов «Салют Победы!»; Вечерняя дискотека; Праздничный салют
09.05.2018
с. Неверкино Центральная площадь села
Нижнеломовский район
Праздничный концерт «Это
Нужно живым…»
08.05.2018
Центр культуры и досуга г. Нижний Ломов
Митинг
09.05.2018
пл. им. Ленина
Никольский район
Торжественный вечер, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.
«Путь к Победе»
08.05.18
районный библиотечно-досуговый центр
Праздничный митинг «Помним сердцем»
09.05.18
Центральная площадь г. Никольск
Всероссийская акция «Бессмертный полк»
09.05.18
Центральная площадь г. Никольск
Всероссийская акция «Минута молчания»
09.05.18
Центральная площадь г. Никольск
Всероссийская акция «Вальс Победы»
09.05.18
Центральная площадь г. Никольск
Праздничный концерт «Победы музыка звучит»
09.05.18
Центральная площадь г. Никольск
Праздничная дискотека «Салют, Победа!»
09.05.18
Центральная площадь г. Никольск
Праздничный салют «Победный май»
09.05.18
Центральная площадь г. Никольск
Историко-краеведческая выставка «Война. Победа. Память»
09.05.18
Центральная площадь г. Никольск
Пачелмский район
Митинг, посвященный Дню Победы «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»
09.05.2018
Мемориал Воинской Славы
р.п. Пачелма
Пензенский район
Праздничная программа «Победе великой, мы честь
воспеваем!»
09.05.2018
Центральная площадь
села Богословка
Торжественное мероприятие, «Никто не забыт, ничто не забыто!» Праздничный концерт «Салют! Победа!»
09.05.2018
Центральная площадь
села Засечное
Митинг-концерт, «Помнит мир
09.05.2018
Центральная площадь
села Кондоль
Сердобский район
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Победы
09.05.2018
г. Сердобск, площадь имени Ленина
Сосновоборский район
«Победный май», — торжественный концерт
08.05.2018
районный Дом культуры
«Цветущий яркий май», — праздничная дискотека
09.05.2018
пл. им. Ленина
р. п. Сосновоборск
«Во имя жизни на земле», —
торжественный митинг
09.05.2018
памятник воинам-землякам
р. п. Сосновоборск
Спасский район
Торжественное мероприятие, праздничный концерт
«Победная весна»
09.05.2018
Библиотечно-культурный центр Спасского района
Тамалинский район
Торжественный митинг и концертная программа «Мы
не забудем 45- й»
09.05.2018
р. п. Тамала,
центральная площадь
Шемышейский район
Митинг, посвящённый 73 годовщине Победы в ВОВ «О той весне!»
09.05.2018
Площадь «Славы» р. п. Шемышейка
Театрализованный концерт «Пилотка»
09.05.2018
районный Дом культуры

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