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В Пензе мужчину лишили гражданства из-за скрытой судимости

16 апреля в 15:08 404 просмотра
, который сообщил ложные сведения о себе при подаче документов.

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В Пензенской области выявили факт оформления гражданства РФ мужчине, который сообщил ложные сведения о себе при подаче документов.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 38-летний гражданин Украины, которого преследуют за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, в 2016 году подал заявление на получение гражданства РФ. Отвечая на вопрос о наличии судимостей, он скрыл факт своих проблем с законом.

Решением УМВД России он был принят в гражданство Российской Федерации.

«Прокурор Октябрьского района подал в суд заявление об установлении факта сообщения этим мужчиной заведомо ложных сведений и прекращении гражданства», — добавили в ведомстве.

Суд требования удовлетворил. Решение вступило в законную силу.


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