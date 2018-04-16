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Пензенский «Дизелист» — в шаге от чемпионства (видео)

16 апреля в 15:22 308 просмотров
«Дизелист» принимал нефтекамский «Батыр». Дружина Алексея Ваулина выполнила поставленную задачу на все 100% - повела в серии со счетом 2:0. И если первый поединок завершился уверенной победой молодежки «желто-синих», то второй держал болельщиков в напряжении до последних секунд.

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В Пензе прошли стартовые матчи финальной серии первенства национальной молодежной хоккейной лиги. На домашнем льду «Дизелист» принимал нефтекамский «Батыр». Дружина Алексея Ваулина выполнила поставленную задачу на все 100% - повела в серии со счетом 2:0. И если первый поединок завершился уверенной победой молодежки «желто-синих», то второй держал болельщиков в напряжении до последних секунд.

Два года подряд переходящий трофей украшал музей учалинского «Горняка». Теперь в ожесточенной схватке за него сразились пензенский «Дизелист» и нефтекамский «Батыр».

В первом матче команда Алексея Ваулина забросила в ворота гостей шесть безответных шайб. Словно под копирку, «избиение» соперников продолжилось и во второй встрече. Уже к 13 минуте «дизелисты» вели с преимуществом в две шайбы. Отличились Максим Чумаков и Александр Дудин.

Второй отрезок встречи выдался безголевым. Хоккеисты «Батыра» сократили отрыв лишь в середине заключительного периода. Поразить ворота Глеба Носова соперникам удалось лишь с третьей попытки.

Пропущенная шайба еще больше раззадорила хозяев льда. В последние минуты встречи «желто-синие» буквально заперли соперников на их половине площадки. Многочисленные атаки и высокий прессинг в итоге принесли свои плоды. За пять минут до финальной сирены победную точку в матче поставил Наиль Кантеев — 3:1.

«Ребята уже все, в отпуске. Было время восстановиться, довольствуются малым. Совершенно не узнать», — сказал главный тренер МХК «Батыр» Александр Агеев.

«Ничего не закончено, ждут тяжелейшие игры. Команда-соперник организованная, возрастная, есть игроки мастеровитые. То есть еще ничего не закончено, все только впереди», — отметил главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

Таким образом, в финальной серии «Кубка регионов» клуб «желто-синих» повел со счетом 2:0. Судьба трофея может решиться 18 апреля (0+). Для того, чтобы оформить первое в своей истории чемпионство, «Дизелисту» достаточно одной победы на выезде, сообщает телеканал «Экспресс».


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