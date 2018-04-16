Саратовцы назвали детей Космос, Луна и Весна

Управление по делам ЗАГС правительства Саратовской области обнародовало данные по бракам и количеству рожденных в регионе детей. Об этом сообщает « СарБК ».

Так, за три месяца 2018 года в области связали себя узами брака 2099 человек. Причем для 47% это событие стало первым в их жизни.

С января по март в Саратовском регионе родилось 5406 детей, чуть больше половины из них — мальчики. Самыми популярными именами являются Артем и Софья. Редкие — Луанна, Клементина, Агнесса, Розали, Русалина, Смиральда, Магдалина, Жасмина, Весна, Луна; Кузьма, Еремей, Альтаир, Теодор, Радомир, Симон, Наум, Капитон, Космос.

Среди рожденных детей 140 пар — двойняшки, у одной саратовской семьи родилась тройня.