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Саратовцы назвали детей Космос, Луна и Весна

16 апреля в 15:18 256 просмотров
«СарБК».

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Управление по делам ЗАГС правительства Саратовской области обнародовало данные по бракам и количеству рожденных в регионе детей. Об этом сообщает «СарБК».

Так, за три месяца 2018 года в области связали себя узами брака 2099 человек. Причем для 47% это событие стало первым в их жизни.

С января по март в Саратовском регионе родилось 5406 детей, чуть больше половины из них — мальчики. Самыми популярными именами являются Артем и Софья. Редкие — Луанна, Клементина, Агнесса, Розали, Русалина, Смиральда, Магдалина, Жасмина, Весна, Луна; Кузьма, Еремей, Альтаир, Теодор, Радомир, Симон, Наум, Капитон, Космос.

Среди рожденных детей 140 пар — двойняшки, у одной саратовской семьи родилась тройня.

Фотография: https://pixabay.com/ru/baby-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-256857/

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