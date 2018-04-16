На ремонт гимназии № 1 в Пензе направят более 7 млн рублей

В Пензе доходную часть бюджета увеличат на 8,824 млн рублей. Изменения рассмотрели на комиссии Гордумы 16 апреля.

Как сообщила депутатам начальник финансового управления города Ольга Завьялкина, казна пополнится за счет 1,580 млн неналоговых доходов, 7,244 млн безвозмездных поступлений.

«7,244 млн рублей — безвозмездные поступления, 5,664 млн — субсидии бюджетам городским округов на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений, 330,5 млн — субсидии на мероприятия по предоставлению транспортных усуг гражданам, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, 1,150 млн — субсидии по реализации проекта «Доступная среда», — пояснила она.

Депутаты поинтересовались, какие школы планируется отремонтировать на субсидию. Ольга Завьялкина сообщила, что речь идет о гимназии № 1.

«Ремонт будет проведен на условиях софинансирования: 5,664 млн — федеральные средства, 2 млн — городские. Фасад с тыльной стороны нуждается в ремонте, его не проводили очень давно», — отметила начальник финуправления.

Кроме того, планируется перераспределить в рамках бюджета 12,897 млн рублей: 1,249 млн рублей — управлению образования, управлению градостроительства — 1,092 млн, администрации города — 3,187 млн, управлению ЖКХ — 6,840 млн.