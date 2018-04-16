На ремонт гимназии № 1 в Пензе направят более 7 млн рублей

Как сообщила депутатам начальник финансового управления города Ольга Завьялкина, казна пополнится за счет 1,580 млн неналоговых доходов, 7,244 млн безвозмездных поступлений.
«7,244 млн рублей — безвозмездные поступления, 5,664 млн — субсидии бюджетам городским округов на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений, 330,5 млн — субсидии на мероприятия по предоставлению транспортных усуг гражданам, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, 1,150 млн — субсидии по реализации проекта «Доступная среда», — пояснила она.
Депутаты поинтересовались, какие школы планируется отремонтировать на субсидию. Ольга Завьялкина сообщила, что речь идет о гимназии № 1.
«Ремонт будет проведен на условиях софинансирования: 5,664 млн — федеральные средства, 2 млн — городские. Фасад с тыльной стороны нуждается в ремонте, его не проводили очень давно», — отметила начальник финуправления.
Кроме того, планируется перераспределить в рамках бюджета 12,897 млн рублей: 1,249 млн рублей — управлению образования, управлению градостроительства — 1,092 млн, администрации города — 3,187 млн, управлению ЖКХ — 6,840 млн.