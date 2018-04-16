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Пензячка предупреждает всех об обмане при покупке семян

16 апреля в 16:31 334 просмотра

Жительница Пензы попалась на уловку недобросовестных производителей семян. Об обмане она рассказала в соцсети.

«Вот такие семена продают, на пакете написано пять штук, а на самом деле — две штуки, а стоят практически как полкило свежих огурцов», — возмутилась женщина в группе «Черный список. Пенза».

«Это давно уже не новость, и пакетик перед покупкой смотрят на свет», — прокомментировал пользователь Сергей Сергеев.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» рассказывало о том, как увеличить шансы на покупку качественных и подлинных семян. В управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области уверены — даже покупка в специализированных магазинах не дает гарантий. Если на этапе покупки у вас возникли сомнения, можно попросить у продавца свидетельства на семена, в которых указывается всхожесть партий и срок действия документа. На что еще стоит обратить внимание при выборе семян, читайте здесь.


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