С 18 апреля в Пензе начнут отключать отопление в домах

Пензенцы жалуются на жару в квартирах из-за установившейся теплой погоды. Об этом в ходе аппаратного совещания в администрации города сообщил мэр Виктор Кувайцев.

«Чтобы избежать ненужных затрат, принято решение приступить к завершению в городе Пензе отопительного периода с 18 апреля 2018 года без отключения горячего водоснабжения», — сказал мэр и поручил начать производить необходимые работы.

В последнюю очередь будут отключены объекты здравоохранения, дошкольные и общеобразовательные учреждения.

Кроме того, мэр поставил задачу провести анализ аварийных ситуаций, которые прошли в отопительном периоде 2017−2018 годов, и выработать действенные меры по недопущению подобных ЧП в предстоящем отопительном периоде, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Нужно завершить все работы по проведению капитального ремонта теплогенерирующего и теплосетевого оборудования до 1 сентября текущего года, а работы по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ при устранении аварийных ситуаций в отопительном периоде 2017−2018 годов завершить до 1 мая», — заявил он.