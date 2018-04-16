Левин помог пензенцам с субсидиями для городского благоустройства

К депутату Государственной Думы от Пензенской области Леониду Левину в ходе встреч с избирателями поступил ряд просьб о продолжении работ в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Леонид Левин внимательно отнесся к пожеланиям граждан и проконтролировал процесс распределения средств федерального бюджета в части, к которой относится эта федеральная программа.

В 2018 на создание комфортной городской среды для населенных пунктов Пензенской области из средств федерального бюджета было выделено более 274 млн рублей, при этом доля регионального софинансирования составила 8%, сообщает общественная приемная депутата.

Средства будут направлены на благоустройство общественных территорий, скверов, парков и пешеходных зон в Пензе, Заречном, а также в населенных пунктах Башмаковского, Белинского, Бессоновского, Бековского, Вадинского, Земетчинского, Мокшанского, Спасского, Тамалинского, Каменского, Иссинского, Наровчатского, Пачелмского и Нижнеломовского районах.