В Пензе обнародовали сведения о доходах депутатов ЗакСобра

Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области отчитались о своих доходах за 2017 год. Данные опубликованы на официальном сайте ЗакСобра 16 апреля.

Народные избранники должны ежегодно не позднее 1 апреля предоставить в комиссию ЗакСобра по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и депутатской этике сведения о своих доходах, доходах супруги или супруга и несовершеннолетних детей. Кроме того, если общая сумма сделок превысит общий доход депутата и его супруги за три последних года, то они обязаны предоставить и сведения о расходах.

На постоянной профессиональной основе в Законодательном Собрании работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин, три его заместителя — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров, председатель комитета по социальной политике Георгий Камнев, председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов, заместители председателей профильных комитетов — Яна Куприна, Валерий Плахута, а также Александр Васильев. Остальные выполняют депутатские полномочия без отрыва от основной деятельности, то есть на общественных началах. Задекларированный ими доход — это заработанные средства, никак не связанные с осуществлением депутатских полномочий, сообщили в пресс-службе ЗакСобра Пензенской области.

В состав депутатского корпуса входят предприниматели, руководители крупных производств, сельхозпредприятий, доход которых, в основном, идет на модернизацию производства и развитие бизнеса.

Также все народные избранники в рамках исполнения депутатских полномочий занимаются благотворительной деятельностью.