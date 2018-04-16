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Ученые изобрели «браслет безопасности» для женщин. ВИДЕО

16 апреля в 17:37 146 просмотров
«браслет безопасности» для женщин, который защитит в случае нападения. Устройство по заранее заданным признакам определяет, что его носитель в беде, и автоматически вызывает подмогу, сообщают «Известия».

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Ученые создали «браслет безопасности» для женщин, который защитит в случае нападения. Устройство по заранее заданным признакам определяет, что его носитель в беде, и автоматически вызывает подмогу, сообщают «Известия».

Датчики браслета анализируют положение тела человека в пространстве, его температуру и давление. Алгоритм машинного обучения к тому же умеет отличать обычные движения от спонтанных и более резких.

Отмечается, что если устройство обнаруживает угрозу, оно немедленно подключается к смартфону через Bluetooth и отправляет сообщение с координатами в экстренную службу. Браслет также выдает громкий звуковой сигнал, который должен привлечь внимание окружающих и отпугнуть преступника.

Создатели «браслета безопасности» планируют усовершенствовать его дизайн. Они отмечают, что их устройство пригодится не только женщинам для защиты от грабителей и хулиганов, но и пожилым людям или инвалидам, состояние которых может неожиданно ухудшиться.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=aUJ_7qAMCIE

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