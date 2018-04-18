Парк Белинского ждут серьезные реформы? Интервью с Еленой Савельевой

2018 год — переломный для всей российской индустрии развлечений: с 18 апреля ужесточаются требования к эксплуатации аттракционов. Как это отразится на работе парка им. Белинского, для каких старых каруселей летний сезон станет последним, узнала корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова.

О правовых нововведениях, планах по развитию парка и безопасности пензенских аттракционов рассказала директор Центрального парка культуры и досуга (ЦПКиО) им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

— Елена Евгеньевна, какие изменения произошли в требованиях к проверке аттракционов?

— Этот год — достаточно серьезный для всей индустрии развлечений. Вступают в силу сразу два новых технических регламента. Был дан 18-месячный мораторий для того, чтобы парки подстроились под них, и вот с 18 апреля наступает ответственность за безопасную эксплуатацию аттракционов, а с 17 ноября — детских игровых площадок.

По аттракционам у нас уже был принят ГОСТ, по которому мы работали на протяжении последних 10 лет. Обучение работников, стажировка, экзамены, изучение каждой карусели и критичных компонентов на каждом аттракционе, которые нужно ежедневно осматривать, их ежедневный запуск, ежегодное обследование — все это мы уже делали в рамках добровольной сертификации. В этом году она станет обязательной. Но конкретно в нашей работе ничего не изменится, так как мы и так ее проходили.

А что касается детских игровых площадок — раньше существовал ГОСТ, но вопроса ни о сертификации, ни об обучении специалистов, которые бы эти площадки обследовали, вообще не было. Сейчас же в новом техрегламенте прописано, что игровые комплексы, которые, по большей части, стоят во дворах жилых домов, должны ежедневно осматриваться.

Детский игровой комплекс на территории парка Белинского у нас достаточно неплохо выглядит. Это связано с тем, что он находится на огороженной территории и эксплуатируется путем приобретения чека. То есть вне времени работы там посетителей нет.

К вопросам безопасности у нас в парке очень серьезно относятся. Несчастных случаев, слава Богу, у нас никогда не было. Бывает, детки пугаются на каруселях. Но здесь я всегда подчеркиваю: мы отвечаем за работу аттракциона, а за своих детей должны отвечать родители. Есть у нашего населения такая особенность: они не хотят вникать во что-то, разбираться, хотя у нас есть четко прописанные правила работы всех аттракционов. Поэтому случается так, что дети падают, ломают руки и ноги. Но, как правило, это все — недосмотр родителей, такого, чтобы аттракцион ребенка травмировал, у нас не было.

У нас все аттракционы — для детей от трех лет. Не всегда можно визуально определить возраст ребенка, это остается на совести родителей. Нужно учитывать эмоциональное развитие двухлетнего ребенка, что он может не выдержать нагрузку.

И большой вопрос, конечно, с детьми, имеющими определенные заболевания. Визуально это тоже сложно определить. Нужно понимать, что все аттракционы рассчитаны на здоровых людей, они не все на 100% фиксируют вас, где-то нужно сильно держаться. Аттракционы — это всегда повышенный риск, хоть и могу заверить, что мы делаем все для безопасности. В прошлом году наши услуги вошли в сто лучших по стране. Мы стали дипломантами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

— Как часто проверяются пензенские аттракционы?

— Помимо ежегодного общего обследования, которое в сентябре у нас прошли все аттракционы, вне зависимости от собственников, мы проводим проверку каждое утро до начала работы парка. Технический персонал, контролеры, начальники смен осматривают карусели и делают пробный холостой запуск.

Если аттракцион подвергался каким-то ремонтам, то запуск проходит под нагрузкой. То есть на каждый посадочный модуль закрепляется мешок с песком. Если взрослый аттракцион, то вес — 80 кг, если детский — нагрузка меньше.

Если есть вопросы по аттракциону, то отдел эксплуатации его не берет в этот день, и уже техническая служба занимается ремонтом.

— Часто случаются такие сбои?

— Последние несколько дней возникали вопросы по работе «Орбиты». Карусель 1991 года. Пока ищем причину. Скоро к сезону начнем запускать аттракционы, которые в зиму стояли.

Это та часть нашей работы, о которой никто не знает, но она проводится. Знаете, люди думают: «Ну что там контролер? Пришел, билетик оторвал, кнопку нажал — и все». Ничего подобного. Контролер — это тот человек, который отвечает за эксплуатацию аттракциона, смотрит, как посетители себя ведут. Сначала нужно изучить каждый аттракцион, потом сдать зачет, потом — комплексный экзамен. Каждый контролер знает, как его аттракцион должен гудеть, как себя должен вести посетитель. Плюс — все контролеры обучаются второй группе допуска по электробезопасности.

— Вы упомянули о том, что у нас в парке есть старые аттракционы. Сколько их и все ли они готовы к летнему сезону?

— Практически все муниципальные карусели в парке — достаточно старые. Их около 15−20, плюс мы на летний сезон берем у наших предпринимателей аттракционы в аренду. Лошадки у нас, например, 1954 года выпуска. Но карусель — в работоспособном состоянии, нам каждый год выдают заключения о том, что она пригодна к эксплуатации. О нашем парке — очень хорошее мнение в Российской ассоциации парков и производителей аттракционов (РАППА). Специалисты, которые у нас работают, считаются одними из самых грамотных в стране. Иметь такие возрастные аттракционы, причем все — в хорошем состоянии и до сих пор востребованные посетителями, — это, конечно, заслуга главного инженера и технического персонала, который работает под его руководством.

Но, конечно, некоторые приходится списывать. За период моей работы «Сюрприз» ушел, «Вихрь». Пришлось их демонтировать и сдать в металлолом. Сейчас есть очень серьезный вопрос по «Ромашке». Возможно, она работает последний год.

Из всех старых пензенских аттракционов у нас осталась только «Волна». Сейчас в нашем регионе карусели уже не разрабатывают, потому что ужесточили требования, необходимо аттестованное производство.

— Аттракционы из каких городов можно встретить в Пензе?

— Из Красноярска, Волгограда. Ейские — это те, которые остались со времен Советского Союза, наше основное наследие. Но в позапрошлом году Ейский завод прекратил свое существование, тяжеловато с запчастями стало. Ведь аттракцион — как машина: запчасти может произвести только компания-производитель. Поэтому со временем у нас могут возникнуть определенные проблемы, хотя пока мы и справляемся.

— Давайте поговорим об обновлениях. Что нового появилось в парке Белинского за последние годы?

— За последние шесть лет мы купили в два парка — им. Белинского и Ульяновский — шесть новых аттракционов, девять батутов. Пока это все, потому что аттракцион — это очень дорогое удовольствие. Например, последний, «Морскую охоту», мы приобретали в Волгограде за 5,5 млн рублей. Это семейный аттракцион. «Гусеница» новенькая, в 2014 году покупали. «Паровозик» от «Юнион Пасифик» в Ульяновском парке — это единственный в нашем городе чисто импортный, испанский аттракцион. В 2012 году купили «Сатурн», «Сафари» и батуты, их мы регулярно покупаем.

Также мы стараемся обновлять существующие аттракционы. «Юнга», например, с недавних пор выглядит иначе: мы сделали, говоря современным языком, тюнинг. «Колокольчик» переодели, «Солнышко» в детском парке.

— Изменится ли стоимость пензенских аттракционов в этом сезоне?

— По сравнению с прошлым годом мы ничего не меняли, только на «Гусеницу» на 5% подняли.

— А какая у наших парков проходимость?

— Больше миллиона людей в год. Но я считаю оба парка и с учетом того, что к нам приходят не только покататься на аттракционах, но и на мероприятия. И парк Белинского с 1969 года работает в круглогодичном режиме, многие аттракционы не останавливаются. Практически все могут работать до минусовой температуры, тот же испанский «Паровозик» — до минус 15 градусов.

Особенно много людей катается в новогодние праздники и на Масленицу. Только в этот день на народные гуляния в два парка приходят 15−17 тысяч посетителей.

— В ближайшие годы в Пензе могут появиться новые аттракционы?

— Мы сейчас работаем с инвесторами. К сожалению, финансовой возможности самостоятельно обновлять парк у нас пока нет. В детском парке нет сезонных водных аттракционов, работаем над тем, чтобы исправить эту ситуацию.

Еще я в Москве на прошлой неделе вела переговоры, хотела бы так называемую «Свадебную карусель» поставить в парке. Очень хотелось бы итальянскую или испанскую, но посмотрим, что предложат. Аттракциона такого плана у нас пока нет.

Посмотрим, воплотится ли эта идея в жизнь. Ведь инвестор ждет денежной отдачи, и чем дороже аттракцион, тем больше он должен заработать. У нас проходимость — не очень большая по сравнению в московскими, петербургскими парками. В мае инвестор приедет посмотреть наш регион, появится ясность.

Знаете, как правило, когда мы приобретаем аттракцион, производители называют срок его окупаемости. Но они всегда основываются на эксплуатации в Адлере, Сочи и других южных городах. Мы же понимаем, что наш случай — немного другой.

Поэтому и стоимость наших аттракционов — намного демократичнее, она финансово подъемна. Средний чек посещения нашего парка — 1000−1500 рублей на семью. А, например, в петербургском «Диво-Острове», это один из лучших парков нашей страны, — на одного посетителя 6−8 тысяч рублей. Почувствуйте разницу. Там, конечно, туристический трафик больше. Мы же ориентированы в большей степени на постоянных жителей, хотя и туристы у нас, конечно, тоже есть. Живем — и, думаю, к счастью, — тихо, мирно и спокойно.