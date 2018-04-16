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Пензенская транспортная прокуратура встала на защиту птиц

16 апреля в 17:31 194 просмотра
, которые представляют опасность для пернатых.

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Транспортная прокуратура проверила Пензенскую станцию электроснабжения и обнаружила там нарушения, которые представляют опасность для пернатых.

В результате проверки установлено, что на железобетонных опорах и изоляторах линий электропередач, которые находятся на балансе Пензенской дистанции электроснабжения, нет специальных птицезащитных устройств. Эти приспособления нужны, в том числе, чтобы птицы не устраивали гнезда в местах, допускающих их прикосновение к токонесущим проводам, ведущих к гибели.

«Неоснащение линий электропередач специальными птицезащитными устройствами создает угрозу гибели птиц, а также может привести к аварийным ситуациям, связанным с эксплуатацией данного электрооборудования», — сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Чтобы устранить выявленные нарушения, транспортный прокурор внес представление в адрес начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-2779358/

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