Пензенская транспортная прокуратура встала на защиту птиц

Транспортная прокуратура проверила Пензенскую станцию электроснабжения и обнаружила там нарушения, которые представляют опасность для пернатых.

В результате проверки установлено, что на железобетонных опорах и изоляторах линий электропередач, которые находятся на балансе Пензенской дистанции электроснабжения, нет специальных птицезащитных устройств. Эти приспособления нужны, в том числе, чтобы птицы не устраивали гнезда в местах, допускающих их прикосновение к токонесущим проводам, ведущих к гибели.

«Неоснащение линий электропередач специальными птицезащитными устройствами создает угрозу гибели птиц, а также может привести к аварийным ситуациям, связанным с эксплуатацией данного электрооборудования», — сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Чтобы устранить выявленные нарушения, транспортный прокурор внес представление в адрес начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению.