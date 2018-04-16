Кто из депутатов пензенского ЗакСобра заработал больше всех. ИНФОГРАФИКА

Законодательное Собрание Пензенской области опубликовало декларации о доходах депутатов и членов их семей за 2017 год. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» проанализировали данные и выяснили, кто из народных избранников заработал больше всех, и чья супруга самая богатая.

Доходы депутатов сильно разнятся — разброс составляет от 143 119,57 у гендиректора ООО «Электра» Михаила Лисина до 141 799 523 рублей у директора ООО «Никольский хлеб» Юрия Старкина.

В тройку самых богатых также вошли директор ООО «Ремстрой» Олег Букин (83 462 127,73 рублей) и председатель совета директоров ЗАО «Бековский сахарный завод» Борис Кулагин (52 077 167,51 рублей).

У ряда народных депутатов жены заработали в 2017 году больше них, самый большой «отрыв» — у супруги директора МУП «Пензагорстройзаказчик» Вадима Боринштейна. Он заработал 754 298,51 рублей, а его половина — 50 613 271,60 рублей. Самой бедной стала в 2017 году жена председателя Пензенского областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Пензенской области» Николая Котова, она не заработала ничего.

Что касается имущества, сразу бросается в глаза богатый автопарк депутата Олега Букина, он насчитывает 74 транспортного средства: иномарки, отечественные легковушки, «ГАЗели», прицепы и др. Судя по декларациям, недвижимости ни у одного из депутатов ЗакСобра за границей нет.

С полной информацией об имуществе и доходах народных избранников можно ознакомиться здесь.

Ранее были опубликованы данные о доходах депутатов Пензенской городской Думы.