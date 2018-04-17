В программе «События и мнения» (12+) радио «Эхо Пены» состоялся диалог с урбанистом и социальным инженером Святославом Муруновым. В ходе беседы гость студии выразил интересные мысли, назвав Пензу столицей провинциальности и городом без амбиций.

Главный редактор «Эхо Пензы» Семен Вахштайн: Почему фестиваль Jazz May [Святослав Мурунов был одним из его основателей], который активно развивается, и прошлый год, на мой взгляд, был тому свидетельством, все же остается локальной историей? Это чисто пензенская история, которая не транслирует свои идеи во вне.

Святослав Мурунов: Мне кажется, что любое явление — отражение территории. Пенза — это столица провинциальности, в хорошем смысле этого слова, как некая неспешность, как некая неторопливость, как своеобразное понимание, что такое амбиции и что такое другие территории.

Любое событие в Пензе — всегда некое локальное культурное явление, у пензенцев нет амбиций завоевать Центральный регион или кому-то что-то доказать. Отсутствие амбиций делает это событие локальным и, в хорошем смысле, провинциальным, потому что изначально, когда планировали Jazz May, мы, конечно, ставили задачей развитие туризма.

Городам вообще сложно в постсоветском пространстве, потому что они не ответили себе на базовый вопрос: а кто они. Что такое Пенза, какая она? Не что в ней есть или было, а чем она отличается от Саранска, Саратова, Самары. Пензецы — они какие? Этот базовый вопрос идентичности является ответом на многие другие вопросы. Такой фестиваль, потому что Пенза пока вот такая, ей хочется хорошего праздника, качественной атмосферы, и нет, наверное, никаких амбиций.

СВ: В Саратове есть Волга. В Саранске лесов больше, чем в Пензе. Какое различие еще придумать? Может быть, городская архитектура посильнее или приглашают приличных архитекторов, потому что все-таки у них образ города изменился за последние годы и далеко не в худшую сторону. Приличный ландшафтный парк в центре города среднеевропейского уровня, скульпторы поприличнее выполнены, чем та же «Школьница», что украшала улицу Московскою в Пензе. Можно много различий приводить между городами. Что же мешает Пензе вырваться из сонного царства?

СМ: Я бы выражение «город без амбиций» скорректировал в том плане, что это не хорошо и не плохо. Это некая специфика, как взгляд со стороны. Второй момент — причина вот этого сонного царства или провинциальности — в некой географии, потому что Пенза уникально расположена, то есть это территория, которая формировалась в интересах государства, прежде всего, Московского. Пенза находится на границе леса и степи. Это пограничное стояние требует собранности, некоей инертности, чтобы быть готовым всегда к чему-то. Но эта готовность превращается в служение, продление того состояния, в котором ты находишься.

Мне кажется, что Пенза за эти 350-лет с небольшим лет не сильно-то изменилась. Пограничное состояние — не развитие и не деградация, некий баланс на грани. Причина, мне кажется, — в том, что для того, чтобы развиваться, нужна какая-то мечта, цель, образ. А все те, кто мог бы в городе этот образ сформировать — художники, философы, местные идеологи, творческие личности, — они уезжают или чуть раньше, чем на это возникает запрос, или их Пенза сама выжимает. Я помню свой отъезд из города, когда, встречаясь с бывшим губернатором Василием Кузьмичом Бочкаревым, он мне прямым текстом сказал: «Святослав, уезжайте. Ваши идеи не вовремя для Пензы». Я ему рассказал про городские сообщества, развитие среды, считал, то мы можем здесь сделать уникальный для России эксперимент.

Невозможность сформулировать мечту, коллективную, уникальную, не позволяет Пензе найти энергию на эту мечту. Она остается городом спокойного семейного, неторопливого времяпровождения в сценарии: магазин — рыночек — прогулка — парк — выезд за город. Тут запрос на культуру не такой, как в Самаре, Нижнем Новгороде.

СВ: А это плохо: прогулка — магазин — семья?

СМ: Это не плохо и не хорошо. Это некая специфика.

СВ: Вместе с тем, казалось бы, если есть такие запросы, то должно быть больше парков, больше мест для прогулок, территория вокруг каждого нового дома должна стать каким-то общественным пространством. А у нас — частоколы и цепи.

СМ: Мы называем это явление «крестьянские города» — огородить свой участочек всеми видами заборов. […]