Пензенская губернаторская капелла выступила со студентами из Гнесинки (видео)

В Пензе выступили студенты российской академии музыки имени Гнесиных. Начинающие музыканты вышли на сцену областной филармонии вместе с солистами губернаторской симфонической капеллой. Они исполнили фрагменты знаменитых опер отечественных композиторов. Прозвучали сочинения Римского-Корсакова, Рахманинова, Глинки и Бородина.

Вместе с артистами губернаторской симфонической капеллы выступили пока еще неопытные, но талантливые воспитанники академии имени Гнесиных. Честь выйти на одну сцену с известнейшим коллективом региона получили 18 студентов.

Сложно поверить, но молодые артисты репетировали вместе с губернаторской капеллой перед концертом всего неделю. Для них это серьезная практика.

«Надеемся, что это будет хорошая практика и для студентов, и для капеллы. И, может быть, кто-то захочет вернуться в наш регион после окончания академии, и работать здесь, в филармонии», — сказала министр культуры Пензенской области Татьяна Курдова.

Академия им. Гнесиных сотрудничает со многими регионами страны, ее студенты выступают на лучших концертных площадках России вместе с профессиональными коллективами. Есть шанс, что совместный проект «Пензаконцерта» и академии музыки станет ежегодным, сообщает телеканал «Экспресс».