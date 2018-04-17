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В России запасникам будут присваивать звания

17 апреля в 09:10 86 просмотров
, оставаясь «на гражданке», дослужиться до полковника. Впервые в истории российского Минобороны при региональных военкоматах будут созданы специальные аттестационные комиссии. Именно они будут решать, достоин ли кандидат получить очередную звезду на погоны.

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Военнослужащий запаса сможет, оставаясь «на гражданке», дослужиться до полковника. Впервые в истории российского Минобороны при региональных военкоматах будут созданы специальные аттестационные комиссии. Именно они будут решать, достоин ли кандидат получить очередную звезду на погоны.

Как сообщили «Известия», приказ министра обороны «О порядке проведения аттестации для присвоения воинских званий гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных сил Российской Федерации» уже действует. Новый документ объединил и упорядочил требования к офицерам запаса, претендующим на получение очередного воинского звания.

Заседания аттестационных комиссий будут проводиться раз в квартал. В состав каждой из них войдут четыре сотрудника соответствующего комиссариата и один представитель органов государственной власти.

Отмечается, что легче всего будет стать старшим лейтенантом. Для этого достаточно получить положительное заключение аттестационной комиссии и пройти медицинское освидетельствование. От капитана и выше процедура присвоения очередного звания значительно усложняется. По мнению экспертов, новый подход будет стимулировать военнослужащих запаса повышать квалификацию.


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