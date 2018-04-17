В России запасникам будут присваивать звания

Как сообщили «Известия», приказ министра обороны «О порядке проведения аттестации для присвоения воинских званий гражданам, пребывающим в запасе Вооруженных сил Российской Федерации» уже действует. Новый документ объединил и упорядочил требования к офицерам запаса, претендующим на получение очередного воинского звания.
Заседания аттестационных комиссий будут проводиться раз в квартал. В состав каждой из них войдут четыре сотрудника соответствующего комиссариата и один представитель органов государственной власти.
Отмечается, что легче всего будет стать старшим лейтенантом. Для этого достаточно получить положительное заключение аттестационной комиссии и пройти медицинское освидетельствование. От капитана и выше процедура присвоения очередного звания значительно усложняется. По мнению экспертов, новый подход будет стимулировать военнослужащих запаса повышать квалификацию.