В Пензенской области решат, нужно ли допфинансировать питание детей

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился проанализировать стоимость школьных завтраков и обедов и, в случае необходимости, с нового учебного года изыскать источники дополнительного финансирования.

Как сообщает пресс-центр облправительства, мониторинг минобр проводит регулярно. Среди выявленных нарушений — уменьшение порций и использование более дешевых продуктов, чем те, что заявлены в обязательном меню.

«Экономить на питании детей недопустимо. Нужно искать другие возможности минимизировать стоимость питания. В каждом из районов области есть сельхозпроизводители, которые могут предложить за свою продукцию выгодную для муниципалитетов цену. Если качество продукции соответствует существующим нормам, главы муниципальных образований должны взаимодействовать с ними, приглашать их к участию в торгах на поставки продуктов.

Здоровье детей напрямую зависит от питания. В меню обязательно должна быть говядина, овощи и фрукты, порции должны быть полновесными. Ситуацию надо проанализировать и, в случае необходимости, увеличить финансирование», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Детально проработать перечень мер глава региона поручил зампреду областного правительства Олегу Ягову.

По данным министерства образования Пензенской области, сейчас охват горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в регионе составляет 97,3%. По сравнению с 2017 годом, этот показатель вырос более чем на 2%.

16 967 детей и подростков пользуются дополнительными мерами социальной поддержки в виде полного или частичного освобождения от платы.