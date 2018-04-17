В Пензе нашли способ решить проблему пробок раз и навсегда
Стало известно расписание мероприятий для пензенцев на 1 и 9 мая
За жизнь #безнаркотиков пензенцы получат самокат, палатку и ролики
Стало известно, кто самый богатый и кто самый бедный депутат в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Урбанист Святослав Мурунов: Пенза — город без амбиций
Пензенская губернаторская капелла выступила со студентами из Гнесинки
Жители Пензы написали «Тотальный диктант»
На ремонт гимназии № 1 в Пензе направят более 7 млн рублей
Пензенский «Кукольный дом» в пятый раз получил «Золотую маску»
В Пензе стартовала пора ярмарок вакансий для выпускников
В Пензе старинные документы спасают с помощью новейших технологий
В преддверии Дня Победы пензенцы смогут проверить свои знания по истории
В Пензенской области школьники могут улучшить условия проведения ЕГЭ
Пензенские осужденные познают основы христианской нравственности

В Пензенской области решат, нужно ли допфинансировать питание детей

17 апреля в 09:16 64 просмотра
, в случае необходимости, с нового учебного года изыскать источники дополнительного финансирования.

" data-title="В Пензенской области решат, нужно ли допфинансировать питание детей — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился проанализировать стоимость школьных завтраков и обедов и, в случае необходимости, с нового учебного года изыскать источники дополнительного финансирования.

Как сообщает пресс-центр облправительства, мониторинг минобр проводит регулярно. Среди выявленных нарушений — уменьшение порций и использование более дешевых продуктов, чем те, что заявлены в обязательном меню.

«Экономить на питании детей недопустимо. Нужно искать другие возможности минимизировать стоимость питания. В каждом из районов области есть сельхозпроизводители, которые могут предложить за свою продукцию выгодную для муниципалитетов цену. Если качество продукции соответствует существующим нормам, главы муниципальных образований должны взаимодействовать с ними, приглашать их к участию в торгах на поставки продуктов.

Здоровье детей напрямую зависит от питания. В меню обязательно должна быть говядина, овощи и фрукты, порции должны быть полновесными. Ситуацию надо проанализировать и, в случае необходимости, увеличить финансирование», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Детально проработать перечень мер глава региона поручил зампреду областного правительства Олегу Ягову.

По данным министерства образования Пензенской области, сейчас охват горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в регионе составляет 97,3%. По сравнению с 2017 годом, этот показатель вырос более чем на 2%.

16 967 детей и подростков пользуются дополнительными мерами социальной поддержки в виде полного или частичного освобождения от платы.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...