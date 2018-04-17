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Молодой сердобчанин зарезал знакомого

17 апреля в 09:33 514 просмотров

Жителя Сердобского района Пензенской области осудили за убийство и умышленное причинение вреда здоровью.

События разворачивались в селе Софьино Сердобского района. Следствие установило, что 10 января 18-летний парень, прихватив алкоголь, пришел в гости к знакомому. В доме в это время был еще один мужчина. Приятели слушали музыку, однако молодому человеку она показалась слишком громкой, и он попросил убавить звук. Хозяин выполнил его просьбу, но гость принялся вспоминать ранее возникавшие между ними конфликты. В ходе ссоры он несколько раз ударил знакомого руками и складным ножом.

Третий мужчина вмешался в ссору, попытался успокоить дебошира. Тот в ответ стукнул и его, а затем пырнул ножом. От полученных ран 36-летний мужчина умер на месте, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Услышав шум, в комнату вошел отчим хозяина дома. Вместе с пасынком им удалось повалить парня на пол. Они держали злоумышленника до приезда сотрудников полиции.

Отмечено, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств в крупном размере. В результате за содеянное суд назначил ему 10 лет в колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу.


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