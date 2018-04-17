В Пензе нашли способ решить проблему пробок раз и навсегда
Кто из депутатов пензенского ЗакСобра заработал больше всех. ИНФОГРАФИКА
За жизнь #безнаркотиков пензенцы получат самокат, палатку и ролики
Жителей ул. Сумской хотят лишить проезда к дому
Вам будет интересно
Наши новости
Ученые создали детское автокресло с подушкой безопасности
В России запасникам будут присваивать звания
Ученые изобрели «браслет безопасности» для женщин. ВИДЕО
В Вологодской области начался пожароопасный сезон
Саратовцы назвали детей Космос, Луна и Весна
Искусственный интеллект научили создавать анимацию из текста
Telegram удалят из GooglePlay и AppStore
В России хотят запретить сыроподобные продукты
Минфин сделал прогноз по курсу рубля
«Жаворонки» живут дольше «сов» — ученые

Госдума может ввести ограничение на регистрацию в квартирах или домах

17 апреля в 09:57 360 просмотров
(например, 1/100) в квартирах и домах могут запретить, а также ограничить право собственников жилья на регистрацию третьих лиц. Об этом сообщают «Известия».

" data-title="Госдума может ввести ограничение на регистрацию в квартирах или домах — Пенза-пресс, рунет за день">

Продажу микрoдолей (например, 1/100) в квартирах и домах могут запретить, а также ограничить право собственников жилья на регистрацию третьих лиц. Об этом сообщают «Известия».

Прописаться удастся только в том случае, если на каждого жильца будет приходиться не менее учетной нормы площади. Так, в Москве это 10 кв. м, в ряде регионов — 15. При этом ограничение не распространяется на супругов, родителей и детей.

Отмечается, что соответствующий законопроект готовы поддержать в правительстве. Эксперты уверены, что новация поможет в борьбе с «резиновыми квартирами».

По данным «Известий», в начале апреля правительственная комиссия по законoпроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на документ. В частности, была раскритикована идея ограничить право граждан на вселение третьих лиц. Против документа выступали Минстрой и МВД. Однако уже прошло согласительное совещание разработчиков законопроекта и представителей ведомств.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...