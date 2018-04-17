После шумихи в СМИ в Пензе исчезла компания «BIT Сервис»

Странная история с сервисной компанией «BIT Сервис», в которой разбирались журналисты ИА «Пенза-Пресс», получила неожиданное продолжение. Компания, работавшая еще несколько недель назад на ул. Калинина, 76, вскоре после публикации материала исчезла.

Вместо вывески «Федеральная сеть сервисных центров «BIT Сервис» — объявление о сдаче помещения в аренду.

На официальном сайте компании — penza-bitservice.ru — сообщение об ошибке, которое спустя неделю сменилось надписью: «Домен не прилинкован к директории на сервере».

Номера телефонов компании, указанные в «2ГИС» и по которым еще недавно принимались заказы о ремонте техники, недоступны.

Совпадение? Не беремся что-либо утверждать, но и отрицать странность произошедшего, пожалуй, нет смысла.

Напомним, в начале апреля ИА «Пенза-Пресс» разбиралось в истории с компанией «BIT Сервис», с жалобой на которую в редакцию обратился житель города. Он сообщил о том, что в сервисном центре ему за большие деньги «починили» телевизор (стоимость ремонта составила более 10 тысяч рублей при цене телевизора около 20 тысяч), который вскоре вновь сломался. Перед тем, как снова нести технику в компанию, пензенец решил узнать о ней больше.

Выяснилось, что реквизиты, под которыми работает организация, принадлежат предпринимателю из Санкт-Петербурга. Однако бизнесмен заявил, что не имеет к пензенскому сервисному центру никакого отношения и его данными воспользовались. Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос в УЭБ и ПК пензенского УМВД. В настоящее время информация зарегистрирована в книге учета сообщений о преступлениях и направлена в отдел полиции № 4 для проведения проверки. Мы продолжаем следить за развитием событий.