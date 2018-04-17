В Лермонтовке презентуют новый номер «Пензенского краеведения»

В новом номере — 16 публикаций, связанных с Пензенским краем. Их авторами выступили историки, краеведы и музейные работники из Москвы, Владимира, Пензы, Заречного, Каменки, Белинского и с. Салтыково Земетчинского района.
«Новые публикации посвящены истории строительства стрелецких острогов на реке Ломов в 1627 году, дворянским застольям
Кроме того, в новом номере можно будет прочитать биографические статьи о трех выдающихся пензенцах — художнике Кирилле Горбунове, филологе Илье Голенищеве-Кутузове, краеведе Иване Клохтунове и супруге историка
Номер выпущен за счет областной субсидии, выделенной Региональной общественной организации краеведов Пензенской области на реализацию тематического проекта НКО.