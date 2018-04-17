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В Лермонтовке презентуют новый номер «Пензенского краеведения»

17 апреля в 10:51 282 просмотра
«Пензенское краеведение» (6+).

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20 апреля в 15.00 в историческом здании библиотеки имени М. Ю. Лермонтова на ул. Белинского состоится презентация очередного номера журнала «Пензенское краеведение» (6+).

В новом номере — 16 публикаций, связанных с Пензенским краем. Их авторами выступили историки, краеведы и музейные работники из Москвы, Владимира, Пензы, Заречного, Каменки, Белинского и с. Салтыково Земетчинского района.

«Новые публикации посвящены истории строительства стрелецких острогов на реке Ломов в 1627 году, дворянским застольям XVIII—XIX вв., участию пензенцев в Русско-турецкой войне 1877−1878 гг., революционным событиям 1917 года на территории Пензы и населенных пунктов Каменского района, заметкам ботаника Ивана Спрыгина о русской революции, истории советской пенсионной системы на примере Пензенской области», — сообщает пресс-центр облправительства.

Кроме того, в новом номере можно будет прочитать биографические статьи о трех выдающихся пензенцах — художнике Кирилле Горбунове, филологе Илье Голенищеве-Кутузове, краеведе Иване Клохтунове и супруге историка Н. М. Карамзина Екатерине Карамзиной. Кроме того, в журнале опубликовано интервью Владимиром Морозовым — потомком князей Ахлебиных, связанных с Пензой, и продолжена публикация дневников уроженца села Сядемка Земетчинского района Григория Першина.

Номер выпущен за счет областной субсидии, выделенной Региональной общественной организации краеведов Пензенской области на реализацию тематического проекта НКО.

Фотография: Фото предоставлено Департаментом СМИ Пензенской области

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