Огуречный бизнес. Как можно прокормить целый район

21 апреля в Пензе открылся дачный сезон, однако некоторые жители области собирают урожай практически круглый год. Можно ли сделать бизнес на огурцах, как вырастить хорошую овощную культуру и есть ли при этом риски, корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства в деревне Никольское Бессоновского района Алексей Лунин.

— С чего вы начинали и почему стали выращивать именно огурцы?

— Сначала мы занимались пчеловодством, выращивали лук. Но зелень — это сезонный товар, поэтому и появилась идея в простойный период сажать огурцы, и они пошли. Пробовали и томаты, но это менее рентабельная культура, они растут где-то четыре месяца, а огурец даже зимой вырастает за два месяца. К тому же урожайность у огурца в разы выше. Но ноябрь и декабрь — тоже месяцы простоя, теплицы мы отключаем. В это время ничего не растет, цветок будешь пересаживать, и тот не вырастет.

— Когда вы начинали, был опыт ведения хозяйства?

— Я этим не занимался никогда, опыт пришел со временем. По специальности я — программист. В 90-е года многие бросали свою работу, учебу и занимались кто чем. А все три теплицы, которые у нас сейчас стоят, строил отец, он же изготавливал чертежи.

— Где берете посадочный материал?

— Своих семян у нас нет, все покупные. Мы всегда разные сорта сажаем, потому что, когда появляются новые, хочется их попробовать. Семена, которые мы покупаем, не продаются для простых дачников. Во-первых, они идут в крупной фасовке, во-вторых, — дорогие. Например, сорт «Раис», если поштучно перевести, то получится около девяти рублей за семечку. Плюс — еще наценки за логистику. Ни один садовод не станет покупать.

— Есть ли в вашем бизнесе риски?

— Конечно, всегда есть большие риски. Например, в одной из теплиц мы рассчитывали на 150 кг огурца в день, а получаем сейчас только 70−80 кг. Нужно менять грунт.

— Вы получаете поддержку от государства?

— В этом году собираюсь подавать на грант в полтора миллиона рублей, собираю все необходимые для этого документы. Вообще, администрация Бессоновского района постоянно предлагает помощь.

— Есть проблемы с реализацией продукции? Куда вы поставляете огурцы и в каких объемах?

— В основном, в магазины Бессоновского района и Заречного. По объемам — как запросят. В среднем, когда все теплицы работают, это 400−500 кг огурца каждый день. Сейчас мы снимаем его через день, а в сезон — ежедневно.

Пока весь производимый нами объем уходит. Если будет больше продукции, то будем думать, куда еще поставлять. Предложений у нас много, с этим проблем нет. Меня часто приглашают на пензенский рынок на улице Суворова. Администрация района предлагает ставить ларьки с овощами. Предлагали и сетевые магазины к ним поставлять, но условия меня не устраивали.

— Бывает, что огурцы горчат. От чего это зависит и можно ли уберечься от такой покупки в магазине?

— Горчат, в основном, пчелоопыляемые сорта, мы от них отказались. В магазине определить никак нельзя, будет горчить огурец или нет. Это все — на совести продавца. Горечь может быть от нехватки влаги, переизбытка удобрений и нарушения технологии выращивания.

— Как вы ухаживаете за огурцами? Есть какой-то секрет хорошего урожая?

— Никаких секретов нет, только солнце, воздух и вода. Ну и, конечно, усиленный контроль, потому что в теплицах есть большая угроза распространения заболеваний. От вредителей надо грамотно подобрать препарат. Те препараты, которые используются у нас, как правило, находятся не в свободной продаже. Мы консультируемся с тепличным комбинатом, они нам помогают в подборе нужных средств.

Уход — простой. У нас идет капельный полив: стоит датчик влажности, когда он срабатывает, то насосы включаются, и идет автоматический полив. Единственное — надо следить, чтобы постоянно была теплая вода. Также должен быть постоянный севооборот, надо постоянно менять землю, так как для хорошего урожая должна быть либо смена грунта, либо смена растений на одном и том же участке. Но главное — постоянный контроль за всем, прополка земли.

— Какие у вас планы на ближайшее время?

— В планах — расширение. Сейчас площадь теплиц составляет около 3000 кв. метров, точный подсчет я не веду. Начали строить еще две теплицы, в этом году они будут готовы. Есть еще пять гектаров земли, планируем на них высадить капусту, картофель.

— Многие выращивают овощи, у вас большая конкуренция?

— Именно в районе конкурентов нет. Есть, конечно, те, кто занимаются выращиванием овощей и зелени в теплицах. Но объемы выращивания огурцов у них намного меньше.

— Были у вас ситуации, когда хотелось все бросить?

— Да, были. В 2010 или 2011 году, точно не помню, мы только-только построили новую теплицу, даже еще ничего не успели посадить в ней. И вот 23 февраля прошел сильный дождь, который перешел в снег. Я начал его счищать лопатой, и теплица сложилась под тяжестью выпавшего снега. Тогда было желание сравнять все с фундаментом, убрать и забыть. Но потом отошел. Мы на этом месте заново построили теплицу.

— У вас семейный бизнес. Кто-то вам помогает?

— Нет, мы все делаем сами. Иногда летом школьники помогают. Это только кажется, что много всего нужно делать, когда площади большие, а на самом деле — все просто.