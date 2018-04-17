Кувайцев поручил ускорить строительство домов для детей-сирот в Заре

17 апреля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил микрорайон Заря. Он поручил ускорить темпы строительства домов для детей-сирот.

«Нужно призвать подрядчика нарастить темп по второму строению и приступить к разработке котлована под строительство третьего дома», — цитирует слова Виктора Кувайцева пресс-служба горадминистрации.

Первый дом должны сдать летом, строители уже закончили возведение коробки и занимаются внутренней отделкой. Сдача второго строения намечена на сентябрь, сейчас выкладывают стены второго этажа.

Кроме того, мэр оценил состояние благоустройства в Заре. Он поручил поработать в части содержания контейнерных площадок и очистки территорий, прилегающих к многоквартирным домам, от бытового мусора.