Кувайцев поручил ускорить строительство домов для детей-сирот в Заре

«Нужно призвать подрядчика нарастить темп по второму строению и приступить к разработке котлована под строительство третьего дома», — цитирует слова Виктора Кувайцева пресс-служба горадминистрации.
Первый дом должны сдать летом, строители уже закончили возведение коробки и занимаются внутренней отделкой. Сдача второго строения намечена на сентябрь, сейчас выкладывают стены второго этажа.
Кроме того, мэр оценил состояние благоустройства в Заре. Он поручил поработать в части содержания контейнерных площадок и очистки территорий, прилегающих к многоквартирным домам, от бытового мусора.