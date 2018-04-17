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Кувайцев поручил ускорить строительство домов для детей-сирот в Заре

17 апреля в 14:42 292 просмотра

17 апреля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил микрорайон Заря. Он поручил ускорить темпы строительства домов для детей-сирот.

«Нужно призвать подрядчика нарастить темп по второму строению и приступить к разработке котлована под строительство третьего дома», — цитирует слова Виктора Кувайцева пресс-служба горадминистрации.

Первый дом должны сдать летом, строители уже закончили возведение коробки и занимаются внутренней отделкой. Сдача второго строения намечена на сентябрь, сейчас выкладывают стены второго этажа.

Кроме того, мэр оценил состояние благоустройства в Заре. Он поручил поработать в части содержания контейнерных площадок и очистки территорий, прилегающих к многоквартирным домам, от бытового мусора.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_narastit_temp_stroitelstva_domov_dlya_detey_sirot/

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