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Пензенцы могут получить субсидию на реализацию проекта в рамках ТОС

17 апреля в 15:10 346 просмотров
постановление о проведении городского конкурса (0+) на получение грантов, которые направят на реализацию социальных проектов территорий общественного самоуправления (ТОСов).

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о проведении городского конкурса (0+) на получение грантов, которые направят на реализацию социальных проектов территорий общественного самоуправления (ТОСов).

Согласно документу, предусмотрены шесть номинаций. «Живем комфортно» — для проектов по благоустройству дворов, созданию стоянок, ремонту тротуаров, крыш, сетей. «Зеленый город» — для тех, кто хочет обустроить зону отдыха.

Номинация «Дружно, весело, спортивно» — для проектов по ремонту детских и спортивных площадок, проведению мероприятий. «Город — это люди» — для тех, кто хочет организовать экскурсии, развивать волонтерское движение.

В номинации «Патриот своего города» участвую проекты, направленные на благоустройство зон массового отдыха, создание доступной среды. «Огни города» — для архитектурной подсветки фасадов.

Заявки на конкурс будут принимать с 25 апреля по 24 мая. Проекты будут оценивать с 4 по 18 июня. Итоги подведут 19 июня.


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