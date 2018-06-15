Почему пензенская погода такая непредсказуемая? Интервью с В. Неворотовой

24 июня Пензенский Гидрометеоцентр отметит круглую дату — 90 лет со дня основания. В преддверие праздника корреспондент ИА «Пенза-Пресс» узнала у директора Валентины Неворотовой, что изменилось в работе синоптиков и метеорологов, почему в разных районах области разница температур может составлять 15 градусов, из-за чего погода резко меняется и почему не всегда можно предсказать мощное половодье.

— Валентина Ильинична, с момента создания Пензенского Гидрометеоцентра прошел почти век. Как спустя годы изменились структура службы, методы составления прогнозов? Стали ли они точнее благодаря автоматизации многих процессов, появлению современного оборудования? Или же по-прежнему на первом месте — человеческий фактор?

— Когда у нас в Пензе построили первую обсерваторию на Западной поляне, там же заработала и метеостанция. Конечно, первые станции начали появляться раньше 1928 года, еще с 1891-го. Это пошло еще с отца Владимира Ильича Ленина — Ульянова: он начал вести первые наблюдения, но они были разрозненными. То есть к тому моменту, как обсерватория им. Ульянова стала образовываться, в регионе уже существовало пять станций.

Вообще советская власть даже в трудные годы уделяла развитию гидрометслужбы большое внимание. До Великой Отечественной войны у нас было около 50 станций и постов. После войны служба тоже хорошо развивалась. Но в период перестройки у государства не хватало денег, поэтому произошло сокращение. В 1987−88 годах количество наблюдательных пунктов вполовину сократилось.

Конечно, это очень затратно и хлопотно — содержать гидрометеорологические станции. Но без них невозможно вообще ничего сделать. Только имея данные с наземных и аэрологических станций наблюдений, можно составлять научно-обоснованные предположения о будущем состоянии погоды, то есть прогноз.

На метеорологических станциях наблюдения за погодой ведутся круглосуточно. Выпуск же радиозонда (прибор для измерения метеовеличин в свободной атмосфере) осуществляется два раза в сутки: в 3.00 и 15.00 по московскому времени, в советское время запуск происходил четыре раза в сутки. Чем больше данных, тем точнее прогноз, ведь погода меняется быстро и иногда — достаточно резко.

В 2010 году на станциях Пензенской области началось внедрение новых средств измерений. В основном, это автоматические метеорологические и гидрологические комплексы. Теперь проследить за изменениями окружающей среды можно в реальном времени. Однако не все метео-и гидронаблюдения они охватывают. Без человеческого труда обойтись невозможно.

— Сколько в Пензенской области трудятся людей в гидрометслужбе?

— В штате Пензенского ЦГМС насчитывается 126 человек; 8 — метеостанций (48 человек), 11 — гидрологических постов (11 человек), 6 — агрометеорологических постов (6 человек). В Пензе трудятся 61 человек, синоптиков из них четыре. К сожалению, наблюдательная сеть небольшая, она не полностью покрывает территорию области, в частности, наблюдательных пунктов нет на крайнем северо-востоке и юго-западе.

— Составление прогнозов — это огромная ответственность, отсутствие заблаговременного предупреждения об опасном погодном явлении может обернуться гибелью людей. Всегда ли удается вовремя составить штормовой прогноз?

— Как правило, мы даем прогноз погоды на трое суток с точностью до 96−99%, здесь редко ошибаемся. До семи дней точность — чуть поменьше, где-то около 90%. На две недели — 80−85%. Ни одна наука не может составить прогноз с высокой заблаговременностью и оправданностью. Хотя некоторые не совсем это понимают, и если фактическая температура отличается от прогнозируемой на один-два градуса, то заявляют о том, что их «обманули».

Мы стараемся всегда предупреждать об опасных природных явлениях заранее, предоставляем информацию в правительство Пензенской области, администрацию города, различные ведомства, в МЧС. Даже если вероятность возникновения опасного явления составляет не менее 60%, мы придерживаемся мнения, что лучше предупредить, ведь «предупрежден — значит вооружен».

В этом году, 4 и 5 февраля, погода резко менялась: сначала выпал снег, затем пошел дождь, а потом резко похолодало. Это не было опасным проявлением погоды, но мы за двое суток предупредили все областные и городские службы о приближении этого ненастья. Однако они оказались не готовы к таким переменам, и в итоге утром 5 февраля жители губернии не смогли вовремя попасть на работу. Например, мне пришлось добираться из Арбеково до аэропорта полтора часа.

— Всю первую половину апреля в Пензенской области боролись с паводком. В каком году половодье стало стихийным бедствием для жителей? Как составляются гидрологические прогнозы? Можно ли предсказать, что ряд районов окажется в зоне подтопления?

— В нашей губернии очень много рек и ручейков, а также озер и гидротехнических сооружений. Пензенские гидрологи ведут наблюдения и изучают режим девятирек, главная из которых — р. Сура. Она и ее притоки являются основным источником пресной воды Пензенского водохранилища. Оно построено выше Пензы для обеспечения горожан питьевой водой. Поэтому в период весеннего половодья очень важно заблаговременно и правильно спрогнозировать объем воды, который поступит в водохранилище. Однако стоит учесть тот факт, что оно может принять не весь объем, а только его часть. Чаще всего это 30−50% от общего количества воды. Оставшуюся же воду приходится пропускать вниз по течению. Это нормально, так устроена работа гидроузла.

Самое опасное время в период половодья — это паводок, быстрый и резкий подъем воды в реках. Например, в 1979 году половодье было настолько мощным, что затопило несколько прибрежных районов Пензы, остров Пески, например, почти весь оказался под водой. Конечно, такое случается нечасто, но об этом нельзя забывать. Для чего и существует служба гидрологов в Пензенском гидрометеоцентре.

При составлении гидропрогнозов учитываются четыре важные характеристики: количество воды в снеге, промерзание и осеннее увлажнение почвы, ожидаемое количество осадков. Также немаловажную роль играет состав почвы, ее растительность и склоны.

Например, в Земетчинском районе у реки Выша один берег крутой, а ложе — узкое. Когда лед начинает таять, уровень воды быстро поднимается. Обычно лес отдает воду в мае, в конце половодья, а здесь из-за обрывистого склона, на котором расположен лес, вода приходит раньше. Или река Уза, в Шемышейском районе, каждый год поднимается на пять-семь метров из-за того же узкого ложа.

Предполагалось, что в этом году половодье будет большим, выше средних многолетних значений, но все будет зависеть от фактической погоды. Так, в 1994 году ожидалось спокойное прохождение паводка, однако внезапный выход к нам Каспийского циклона внес корректив. Сильный снег и дождь спровоцировали резкий подъем уровня воды в реках и заставили выйти их из берегов.

— В чем особенность пензенского климата? Как природный ландшафт региона влияет на погоду?

— Наша область расположена на Приволжской возвышенности, где территория очень неоднородна, с многочисленными долинами, оврагами, балками. Она находится вдали от океанов, поэтому климат формируется под влиянием суши. В связи с большой изменчивостью атмосферных процессов наблюдается непостоянство погоды, иногда очень резкая ее смена. Климат Пензенской области умеренно-континентальный. В связи с этим, например, в восточных районах температура воздуха зимой — ниже, чем на западе, на два-три градуса, а иногда эта разница может достигать 5−10 и даже 15 градусов. В Пензе тоже все неоднозначно. Так, самым холодным местом является район Шуиста, где температура — почти всегда ниже, чем в центре города, на два-три градуса.

Таким образом, у каждого региона и города — свои особенности, как ландшафтные, так и климатические, и погодные. Поэтому для составления успешного прогноза погоды специалист должен изучить эти особенности и проработать на одном месте не один десяток лет. С этой целью в каждой области функционирует свой гидрометеоцентр, обслуживающий только территорию своего региона.

Совершить виртуальную экскурсию по Пензенскому Гидрометеоцентру и узнать о том, как устроена пензенская «кухня погоды», что нужно для составления точного прогноза, кто следит за чистотой воздуха, которым мы дышим, и зачем запускаются радиозонды, можно в материале ИА «Пенза-Пресс».