Двое жителей Череповца пострадали от укуса клещей

Как сообщает портал «35 медиа» со ссылкой на городской отдел Роспотребнадзора, двое обратившихся к медикам горожан пострадали на дачах, один из них — ребенок.

Клещи были переданы в лабораторию на исследование. Если подтвердится наличие клещевого энцефалита, пострадавшим будет назначено соответствующее лечение.

Напомним, детям иммуноглобулин выдается бесплатно. Сейчас прививочная кампания против энцефалита продолжается. Поступила первая партия вакцины — три тысячи доз для взрослых и семь тысяч доз для детей.

Через две недели Череповец получит новую партию препарата. Это порядка десяти тысяч доз, сообщили санитарные врачи. Обработка городских территорий от клещей начнется после весенних субботников.