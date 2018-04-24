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«Пенза-Пресс» сравнило регионы ПФО по индексу шашлыка

24 апреля в 04:53 174 просмотра
, а значит, совсем скоро будет открыт сезон шашлыка. ИА «Пенза-Пресс» решило проанализировать, где в Приволжском федеральном округе блюдо обойдется дешевле, а где дороже всего. Сразу отметим: Пенза — в числе городов с самой низкой ценой.

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Приближаются майские праздники, а значит, совсем скоро будет открыт сезон шашлыка. ИА «Пенза-Пресс» решило проанализировать, где в Приволжском федеральном округе блюдо обойдется дешевле, а где дороже всего. Сразу отметим: Пенза — в числе городов с самой низкой ценой.

За основу мы взяли рецепт, которым с ИА «Пенза-Пресс» поделился бренд-шеф Владимир Зотов:

— 2 кг свинины;
— 2 луковицы;
— 0,7 л минеральной газированной воды;
— специи — по вкусу. Мы взяли свежий базилик, кориандр, паприку, хмели-сунели, красный молотый острый перец, черный перец грубого помола, сумаху (сушеный гранат), карри и соль.

В индексе шашлыка решили посчитать цены на основные ингредиенты: мясо, лук, минеральную воду. За основу взяли данные Росстата за март.

В среднем, шашлык жителям округа обойдется в 635 рублей, однако есть регионы, где за главное майское блюдо придется заплатить гораздо больше — 700 рублей. Так, самый дорогой шашлык — в Самаре (703 рубля), Саратове (698 рублей) и Перми (696 рублей).

В основном, конечно, удорожание идет за счет мяса и, как ни странно, воды. Так, в Перми 0,7 литра обойдется в 31 рубль, тогда как в Ижевске — всего в 13.

За дешевым шашлыком стоит отправиться в Йошкар-Олу, Чебоксары и Саранск. Там, кстати, самая дешевая свинина — 2 кг можно купить не дороже 575 рублей.

Пенза чуть-чуть не дотянула до тройки лидеров — город расположился на четвертом месте со стоимостью шашлыка в 610 рублей. 2 кг свинины здесь стоит 591 рублей, 0,7 л воды — 16 рублей, 200 граммов лука — 4 рубля.

О том, как приготовить вкусный шашлык по рецепту бренд-шефа, читайте здесь.


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