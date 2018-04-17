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В Пензе выступила джазовая певица Грета Панетьери (видео)

17 апреля в 19:42 176 просмотров

Пенза стала последним городом в небольшом российском туре итальянской джазовой исполнительницы Греты Панетьери. Она выступает совместно со своим мужем композитором и пианистом Андреа Саммартино.

Итальянская эстрада в джазовой обработке. Сама Грета Панетьери называет это — вывернуть песню. Хотя в их совместном репертуаре с пианистом и композитором Андреа Саммартино есть также авторские композиции и ходы. Особенно, если речь идет об импровизации.

«Моя программа этим вечером очень обширна. Мы поем очень известные итальянские песни, несколько собственного сочинения, и лучшие джазовые композиции», — рассказал она.

Музыка в ее жизни появилась с детства, дедушка — профессиональный скрипач. Джазом Грета Панетьери увлеклась в 15 лет, в 20 у.е.хала учиться в Нью-Йорк, где и бурлили разные стили и культуры. Кроме итальянцев на сцене «Пензаконцерта» в этот вечер также были музыканты «Экспресс-бэнда». Порепитировать вживую с иностранными солистами удалось всего полтора часа. До этого лишь удаленная подготовка. Пензенские музыканты замечают, что хотя в этом джазе больше лирики, все же менталитет в исполнении незаметен. Ведь дело, конечно, не в национальном колорите, а в мастерстве.

«Это популярные песни, которые пела Далида, Мина, они многим знакомы», — сказал руководитель эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Юрий Белоногов.

В России итальянцы впервые. Севастополь, Симферополь, Уфа, Вологда и Пенза — последний из пяти городов ее небольшого тура. Как признается вокалистка, Россия покорила ее сердце, а люди и публика — душу, сообщает телеканал «Экспресс».


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