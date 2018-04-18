В Кузнецке «ВАЗ» врезался в дерево

Авария случилась 18 апреля в 6.13 на улице Кирова. Автомобиль «ВАЗ» наехал на препятствие. По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, в результате ДТП пострадало несколько человек. Их состояние в ведомстве не уточнили.

Последствия аварии ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью спецмашины.

По факту происшествия проводится проверка.

«Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте установленные правила поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — напомнили в ведомстве.