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В Кузнецке «ВАЗ» врезался в дерево

18 апреля в 09:03 326 просмотров

В городе Кузнецке Пензенской области произошло ДТП.

Авария случилась 18 апреля в 6.13 на улице Кирова. Автомобиль «ВАЗ» наехал на препятствие. По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, в результате ДТП пострадало несколько человек. Их состояние в ведомстве не уточнили.

Последствия аварии ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью спецмашины.

По факту происшествия проводится проверка.

«Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте установленные правила поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», — напомнили в ведомстве.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6775611/

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