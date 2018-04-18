Мастер Мокшанского РЭС проведет год в колонии за смерть рабочего

В Пензенской области осудили мастера Мокшанского РЭС за нарушение требований охраны труда, в результате которого погиб человек.

Следствие установило, что днем 31 августа 2017 года мастер направил электромонтера в деревню Пяша, чтобы тот выполнил работы по перетяжке проводов между опорами. Для того, чтобы добраться до них, мужчине был предоставлен подъемник-люлька.

«При этом не был оформлен обязательный наряд-допуск, не проведена соответствующая подготовка рабочего места: не отключены все воздушные токопроводящие линии, участок работ с двух сторон и подъемник-люлька не заземлены. Кроме того, у электромонтера отсутствовали необходимые средства индивидуальной защиты», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

В результате 34-летний рабочий был поражен электрическим током, он погиб на месте. Мастер не признал свою вину в случившемся, однако следствием было доказано обратное.

Мужчину приговорили к году лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.