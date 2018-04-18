Как правильно выбрать летнюю резину. Лайфхак
В Пензе детские площадки возле домов подвергнут жесткой проверке
Весенние зарисовки Пензы
Рецензия на книгу «Заставь его замолчать»
Вам будет интересно
Наши новости
Жителя Каменского района осудили за кражу труб из библиотеки
В Пензе инспектора ГИБДД подозревают во взятничестве
Пензенец надругался над ребенком
Никольский автолюбитель пытался откупиться от наказания за пьяную езду
Молодой сердобчанин зарезал знакомого
В Пензе мужчину лишили гражданства из-за скрытой судимости
В Пензенской области задержали набитый брендовыми вещами грузовик
В Пензе заключенный подбил девушку на грязные дела
В суд направили дело о хищении 100 тонн рельсов
В Пензе мужчина попал в больницу после жестокого избиения

Мастер Мокшанского РЭС проведет год в колонии за смерть рабочего

18 апреля в 09:13 242 просмотра
, в результате которого погиб человек.

" data-title="Мастер Мокшанского РЭС проведет год в колонии за смерть рабочего — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области осудили мастера Мокшанского РЭС за нарушение требований охраны труда, в результате которого погиб человек.

Следствие установило, что днем 31 августа 2017 года мастер направил электромонтера в деревню Пяша, чтобы тот выполнил работы по перетяжке проводов между опорами. Для того, чтобы добраться до них, мужчине был предоставлен подъемник-люлька.

«При этом не был оформлен обязательный наряд-допуск, не проведена соответствующая подготовка рабочего места: не отключены все воздушные токопроводящие линии, участок работ с двух сторон и подъемник-люлька не заземлены. Кроме того, у электромонтера отсутствовали необходимые средства индивидуальной защиты», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

В результате 34-летний рабочий был поражен электрическим током, он погиб на месте. Мастер не признал свою вину в случившемся, однако следствием было доказано обратное.

Мужчину приговорили к году лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...