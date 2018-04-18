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В России регистрацию авиапассажиров хотят завершать раньше на 20 минут

18 апреля в 09:36 204 просмотра

В России крупнейшие авиаперевозчики попросили Минтранс предоставить им право завершать регистрацию пассажиров за 60 минут до вылета.

Как отмечают «Известия», в настоящее время регистрация завершается за 40 минут. С инициативой выступил «Аэрофлот», ее поддержали S7 и Российский союз туриндустрии. Авиаперевозчики считают, что новая норма поможет избежать задержки рейсов в крупных загруженных аэропортах.

В ближайшее время инициативу обсудят в Госдуме и Совете Федерации. По мнению экспертов, пассажиры негативно воспримут подобное изменение. Во всем мире в гражданской авиации, наоборот, стремятся уменьшить время ожидания в аэропорту, и это уже привело к росту количества авиаперевозок.


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