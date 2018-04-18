Алсу поделилась раритетной записью концерта Пугачевой в Пензе

Алсу опубликовала видео с концерта 1999 года в Пензе, на котором Алла Пугачева представила зрителям начинающую певицу.

«Это далекий 99-ый год, прекрасный город Пенза, огромный стадион, полный аншлаг. Могла ли я, юная, начинающая, очень застенчивая певица, мечтать о том, что сама Алла Борисовна возьмет меня за руку и представит своему зрителю?» — написала Алсу на своей страничке в Instagram.

Кроме того, певица поздравила примадонну с днем рождения, который был 15 апреля, и выразила слова благодарности за поддержку в начале карьеры.

«Помню каждый совет, помню все слова поддержки. Спасибо вам, уважаемая Алла Борисовна, за этот бесценный опыт», — поделилась она.