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Алсу поделилась раритетной записью концерта Пугачевой в Пензе

18 апреля в 10:11 180 просмотров
, на котором Алла Пугачева представила зрителям начинающую певицу.

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Алсу опубликовала видео с концерта 1999 года в Пензе, на котором Алла Пугачева представила зрителям начинающую певицу.

«Это далекий 99-ый год, прекрасный город Пенза, огромный стадион, полный аншлаг. Могла ли я, юная, начинающая, очень застенчивая певица, мечтать о том, что сама Алла Борисовна возьмет меня за руку и представит своему зрителю?» — написала Алсу на своей страничке в Instagram.

Кроме того, певица поздравила примадонну с днем рождения, который был 15 апреля, и выразила слова благодарности за поддержку в начале карьеры.

«Помню каждый совет, помню все слова поддержки. Спасибо вам, уважаемая Алла Борисовна, за этот бесценный опыт», — поделилась она.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/alsou_a/

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