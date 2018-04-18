«В Заре прорвало трубу. По улице Новоселов течет вода, никому дела нет. Местные говорят, что несколько дней назад уже чинили, видимо, безрезультатно», — написала пензячка в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».