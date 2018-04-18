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В Заре прорвало трубу, вода заливает улицу — пензячка

18 апреля в 09:55 162 просмотра

Жительница пензенского микрорайона Заря поделилась в Сети фотографиями инцидента.

«В Заре прорвало трубу. По улице Новоселов течет вода, никому дела нет. Местные говорят, что несколько дней назад уже чинили, видимо, безрезультатно», — написала пензячка в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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