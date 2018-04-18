Сбитая поездом жительница Пензенской области отсудила 300 тысяч у РЖД

Суд оставил без изменения решение по делу жительницы Тамалинского района Пензенской области, которая попала под поезд.

По делу было установлено, что 15 октября 2016 года на станции «Тамала» женщину сбил поезд, когда она переходила пути в неустановленном месте. Причем случилось это по неосторожности самой пострадавшей. Машинист подвижного состава подавал ей сигналы.

«Решением Тамалинского районного суда частично удовлетворены исковые требования женщины о взыскании с ОАО «Российские железные дороги» в ее пользу компенсации морального вреда в 300 тыс. руб.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Ответчик был не согласен с решением и подал апелляцию, однако суд ее не удовлетворил. Решение вступило в законную силу.