Сбитая поездом жительница Пензенской области отсудила 300 тысяч у РЖД

По делу было установлено, что 15 октября 2016 года на станции «Тамала» женщину сбил поезд, когда она переходила пути в неустановленном месте. Причем случилось это по неосторожности самой пострадавшей. Машинист подвижного состава подавал ей сигналы.
«Решением Тамалинского районного суда частично удовлетворены исковые требования женщины о взыскании с ОАО «Российские железные дороги» в ее пользу компенсации морального вреда в 300 тыс. руб.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Ответчик был не согласен с решением и подал апелляцию, однако суд ее не удовлетворил. Решение вступило в законную силу.