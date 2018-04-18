Мэр Пензы уволил директора МАУ «Детское и лечебное питание»

В администрацию Пензы поступила информация, что в результате следственных действий правоохранительные органы выявили серьезные нарушения в работе МАУ «Детское и лечебное питание». Этот вопрос подняли в мэрии в ходе оперативного совещания 18 апреля.

Глава администрации города Виктор Кувайцев поинтересовался у начальника финансового управления Ольги Завьялкиной, что выявила проверка, которую проводили специалисты и какие меры были приняты.

Ольга Завьялкина сообщила, что закупка молока и реализация продуктов детского питания проводились через посредника, а это приводит к удорожанию реализуемых продуктов. Однако, не смотря на то, что директору предприятия было объявлено замечание за нарушения в организации закупок, в МАУ «Детское и лечебное питание» от прежней схемы не отказались. Выяснилось также, что юрист учреждения является супругой руководителя компании-посредника, через которую закупается молоко и продаются молочные продукты, сообщает пресс-служба мэрии.

Виктор Кувайцев поручил начальнику отдела муниципальной службы и кадров Наталье Ипатовой прекратить трудовые отношения по утрате доверия с директором МАУ «Детское и лечебное питание» Татьяной Еськиной.

«Сейчас необходимо обеспечить бесперебойную работу учреждения — потребители не должны пострадать», — подчеркнул глава администрации Пензы.