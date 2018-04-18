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Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе

18 апреля в 11:13 476 просмотров
, которая должна открыться в Пензе. Зоозащитники возмущаются условиями, в которых содержат животных.

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В соцсети развернулась кампания против выставки кошек, которая должна открыться в Пензе. Зоозащитники возмущаются условиями, в которых содержат животных.

О том, что в Пензу едет выставка кошек с сомнительной репутацией, ИА «Пенза-Пресс» сообщила жительница Воронежа Ольга.

«У нас по городам ездит выставка кошек. Все, кто ее посещает, говорят, что там больные и замученные кошки. Хозяева выставки это все отрицают и продолжают дальше колесить по стране, скупать кошек. Из Воронежа их просто выгнали, когда начали поднимать шумиху вокруг всего этого. Сейчас они направляются к вам», — рассказала девушка.

Свое письмо она сопроводила ссылкой на группу, в которой идет активная борьба с этой выставкой.

О нападках бизнесмены знают и опровергают все обвинения.

«В городе Воронеж наша выставка подвергается жестоким нападкам со стороны зоозащитников. Нас необоснованно поливают грязью, называют живодерами, мотивируя тем, что все наши питомцы больные! Хотя каждый питомец, представленный на выставке, был продиагностирован, были собраны все необходимые анализы. По результатам многочисленных проверок, нарушений в документах, состоянии животных не выявлено. 19 марта приезжали представители Государственной ветеринарной службы города Воронеж. В ходе осмотра не было выявлено тенденций эпидемического процесса и паразитных заболеваний у животных. Каждая кошка, представленная на выставке, прошла вакцинацию и не несет угрозу для окружающих», — подчеркивается в группе выставки во «ВКонтакте».

Судить о том, кто в этой истории прав, пока невозможно. Выставка в Пензе должна была открыться 18 апреля в торговом центре, который сейчас опечатали.


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