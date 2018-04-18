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Пензенец за 50 тыс. руб. согласился закрыть глаза на хищение его оружия

18 апреля в 11:20 348 просмотров
, что они заплатили деньги за дачу ложных показаний.

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Двоих 34-летних пензенцев осудили за то, что они заплатили деньги за дачу ложных показаний.

Суд установил, что у мужчины похитили охотничье оружие. Двое пензенцев подговорили его дать ложные показания, что якобы этого не было, а оружие он продал сам. За это они предлагали 50 тысяч рублей. Мужчина согласился дать ложные показания, а также написать расписку о продаже.

О подкупе рассказал сотрудникам ФСБ еще один мужчина. Встреча пензенцев, на которой передали деньги, была записана на диктофон, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

В результате каждому подсудимому назначено наказание — штраф 30 000 рублей. Однако они не согласились с приговором и подали апелляционные жалобы, но их суд оставил без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.


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