Концертник: Как изменился «Джаз Май» за восемь лет?
Журналист «Пенза-Пресс» проверил качество сервиса пензенских такси
Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе
Парк Белинского ждут серьезные реформы? Интервью с Еленой Савельевой
Вам будет интересно
Наши новости
В мэрии Пензы продано 29 мест для размещения киосков с мороженым
В Пензе отремонтируют пешеходную зону моста, ведущего на Нефтебазу
Пензенцы опасаются деревьев на ул. Суворова. ФОТО
В Пензе пройдет региональный форум ЖКХ
Пензенские фотографы взяли Кубок мира в Румынии
В Пензе 22 апреля обещают дождь
Губернатор предложил оборудовать «зебры» светящейся плиткой
Виктор Кувайцев поздравил коллег с Днем местного самоуправления
В Пензе перенесут инсталляцию с летящими журавлями
Иван Белозерцев призвал активнее заниматься озеленением Пензы

В Пензе от «Ростка» уберут Шолоховский коллектор

22 апреля в 09:03 564 просмотра
«Эха Пензы» сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

" data-title="В Пензе от «Ростка» уберут Шолоховский коллектор — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе планируется перенести Шолоховский коллектор. Об этом в эфире «Эха Пензы» сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

Вопрос о коллекторе поднял главный редактор радиостанции Семен Вахштайн. Он напомнил о том, что нижнюю часть набережной подтопило во время паводка, и этого можно было бы избежать, если бы вовремя чистилось русло реки.

«Вот, что бывает, когда не чистится русло реки. Я помню, в советские времена буквально через год в районе «Ростка» появлялся земснаряд, дно углублялось, ил и песок убирались, чтобы вода не поднималась», — отметил он.

Магомед Агамагомедов рассказал, что очистные работы проведут уже в этом году. Более того, планируется масштабная реконструкция Шолоховского коллектора.

«Разработана проектно-сметная документация по переносу коллектора ближе к углу улиц Бакунина — Урицкого с устройством очистных сооружений. Хотим в этом году получить результаты экспертизы и подать заявку на участие в той или иной федеральной программе. На будущий год планируем начать работы», — сообщил чиновник.

По словам главного архитектора области Леонида Иоффе, продолжится и реконструкция самой набережной — территорию от ул. Бакунина до Подвесного моста полностью приведут в порядок.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/raboty_po_rekonstruktsii_naberezhnoy_reki_sury_prodolzhatsya/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...