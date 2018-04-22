В Пензе от «Ростка» уберут Шолоховский коллектор

В Пензе планируется перенести Шолоховский коллектор. Об этом в эфире «Эха Пензы» сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

Вопрос о коллекторе поднял главный редактор радиостанции Семен Вахштайн. Он напомнил о том, что нижнюю часть набережной подтопило во время паводка, и этого можно было бы избежать, если бы вовремя чистилось русло реки.

«Вот, что бывает, когда не чистится русло реки. Я помню, в советские времена буквально через год в районе «Ростка» появлялся земснаряд, дно углублялось, ил и песок убирались, чтобы вода не поднималась», — отметил он.

Магомед Агамагомедов рассказал, что очистные работы проведут уже в этом году. Более того, планируется масштабная реконструкция Шолоховского коллектора.

«Разработана проектно-сметная документация по переносу коллектора ближе к углу улиц Бакунина — Урицкого с устройством очистных сооружений. Хотим в этом году получить результаты экспертизы и подать заявку на участие в той или иной федеральной программе. На будущий год планируем начать работы», — сообщил чиновник.

По словам главного архитектора области Леонида Иоффе, продолжится и реконструкция самой набережной — территорию от ул. Бакунина до Подвесного моста полностью приведут в порядок.