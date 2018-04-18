Как правильно выбрать летнюю резину. Лайфхак
В Пензе детские площадки возле домов подвергнут жесткой проверке
Весенние зарисовки Пензы
Рецензия на книгу «Заставь его замолчать»
Вам будет интересно
Наши новости
Клиенты пензенского Россельхозбанка направили детскому фонду 250 тыс руб
В Бессоновке объявили карантин по бешенству
В Пензе завершился ремонт в отделениях клинической больницы № 4
В Пензе доведут до ума Учительский сквер
В Пензе наказали и. о. гендиректора «Электроприбора»
К осени пензенцы не узнают площадь Ленина
Спасатели всю ночь искали в леонидовском лесу пенсионера
В Пензе запустили новую линию высококачественных обоев
Зоозащитники выступили против выставки кошек в Пензе
Мэр Пензы уволил директора МАУ «Детское и лечебное питание»

В Пензенской области расширится список «бережливых» поликлиник

18 апреля в 12:06 322 просмотра

18 апреля в Пензенскую область прибыли эксперты из Минздрава России и Центра организации первичной медико-санитарной помощи страны.

Визит специалистов продлится три дня. За это время они проверят доступность оказания медицинской помощи, которую оказывают в тех лечебных учреждениях, где заведены технологии «бережливого» производства, сообщает пресс-центр облправительства.

Пензенская область приступила к реализации проекта «Бережливая поликлиника» в 2017 году, тогда в него вошли две медорганизации, сейчас их уже — 27. До конца года планируется вовлечь еще пять.

В настоящее время проект получил продолжение. Регион переходит к созданию и внедрению новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

«Главная цель проекта — повышение к 2020 году удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи в амбулаториях за счет сокращения очередности, создания доброжелательных и комфортных условий в зонах регистрации и ожидания визита к врачу, широкомасштабной информационно-просветительской работы», — отметили в пресс-центре.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...