В Пензе запустили новую линию высококачественных обоев

Предприятие «Маякпринт» специализируется на выпуске обоев, входит в ОАО «Маяк» и является одним из крупных российских производителей обоев.

18 апреля в эксплуатацию ввели новую линию обоев Olbrich. За семь лет работы предприятия значительно расширился ассортимент. Насчитывается около 1400 артикулов обоев. Объем производства вырос в 5,5 раз, это около трех млрд рублей. Продукция пензенской компании есть практически в каждом магазине.

«Сегодня мы открываем новую линию производства обоев, этого события мы ждали. Кроме того, на данном предприятии выполняется поручение президента. Продукция конкурентоспособная, она пользуется большим спросом не только в России, но и за рубежом. Рабочие трудятся в три смены. Это говорит о том, что продукция востребованная. Средняя зарплата на предприятии — 42 тысячи рублей. Если компания будет работать в том же темпе, я думаю, что к следующему году средняя зарплата может быть и 50 тысяч рублей», — отметил Иван Белозерцев.

Глава региона поблагодарил руководство и работников предприятия за вклад в экономику Пензенской области. За добросовестный труд и достижение высоких показателей особо отличившимся представителям организации Иван Белозерцев вручил грамоты и благодарности.

Стоимость инвестиционного проекта — около 470 млн рублей. Кроме того, в результате его реализации дополнительно создано 29 рабочих мест.