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К осени пензенцы не узнают площадь Ленина

18 апреля в 12:47 350 просмотров
, сообщил в эфире «Эха Пензы» вице-мэр Магомед Агамагомедов.

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В мае начнется реконструкция площади Ленина в Пензе. К октябрю она полностью преобразится, сообщил в эфире «Эха Пензы» вице-мэр Магомед Агамагомедов.

«Работы будут проводиться строго в соответствии с той концепцией, которая была разработана, включая размещение малых архитектурных форм», — отметил он.

Итак, что же изменится? Сейчас площадь выглядит так:

А будет выглядеть так:

Появится сквер в створе торгового центра «Империя», русло реки Шолоховки, которая текла раньше по площади, будет обозначено плиткой другого цвета (река Времени — так окрестили ее архитекторы), на самой площади установят переносные лавочки, малые архитектурный формы, деревья в кадках.

Кто будет делать площадь красивой, пока неизвестно. Конкурсные процедуры по определению подрядчика только стартовали.

Фотография: эскизы предоставлены КБ "Стрелка", фото - Арташесом Айрумяном и ИА "Пенза-Пресс"

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