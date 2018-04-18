К осени пензенцы не узнают площадь Ленина

В мае начнется реконструкция площади Ленина в Пензе. К октябрю она полностью преобразится, сообщил в эфире «Эха Пензы» вице-мэр Магомед Агамагомедов.

«Работы будут проводиться строго в соответствии с той концепцией, которая была разработана, включая размещение малых архитектурных форм», — отметил он.

Итак, что же изменится? Сейчас площадь выглядит так:

А будет выглядеть так:

Появится сквер в створе торгового центра «Империя», русло реки Шолоховки, которая текла раньше по площади, будет обозначено плиткой другого цвета (река Времени — так окрестили ее архитекторы), на самой площади установят переносные лавочки, малые архитектурный формы, деревья в кадках.

Кто будет делать площадь красивой, пока неизвестно. Конкурсные процедуры по определению подрядчика только стартовали.