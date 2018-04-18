Ученые разработали микроскоп для выявления рака

Изобретение представляет собой оптический микроскоп, оснащенный искусственным интеллектом и функцией дополненной реальности. Образец, который помещается под микроскоп, одновременно изучают и специалист, и искуственный интеллект.

Отмечается, что в программе можно анализировать несколько видов патологий. Оборудование представили на ежегодной конференции в AACR.

«Мы модифицировали стандартный оптический микроскоп, чтобы интегрировать в него возможности искусственного интеллекта в реальном времени. Это потребовало добавления экрана дополненной реальности в оптику и формирования глубокой нейронной сети для обнаружения рака и выполнения алгоритмов искусственного интеллекта, связанных с микроскопом», — объяснили ученые.