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Ученые разработали микроскоп для выявления рака

18 апреля в 13:06 192 просмотра
«умного» микроскопа, позволяющего обнаружить раковые клетки, сообщает телеканал «360».

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Разработчики Google представили прототип «умного» микроскопа, позволяющего обнаружить раковые клетки, сообщает телеканал «360».

Изобретение представляет собой оптический микроскоп, оснащенный искусственным интеллектом и функцией дополненной реальности. Образец, который помещается под микроскоп, одновременно изучают и специалист, и искуственный интеллект.

Отмечается, что в программе можно анализировать несколько видов патологий. Оборудование представили на ежегодной конференции в AACR.

«Мы модифицировали стандартный оптический микроскоп, чтобы интегрировать в него возможности искусственного интеллекта в реальном времени. Это потребовало добавления экрана дополненной реальности в оптику и формирования глубокой нейронной сети для обнаружения рака и выполнения алгоритмов искусственного интеллекта, связанных с микроскопом», — объяснили ученые.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-275984/

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